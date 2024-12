Kabinet neemt besluit Schiphol: ‘Minister speelt met vuur’

Er mogen volgend jaar maximaal 478.000 vliegbewegingen plaatsvinden op Schiphol. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten. Vanuit de luchtvaartsector wordt met ontsteltenis op het besluit gereageerd.

Met de vluchtreductie wil het kabinet de hinder voor omwonenden van Schiphol met vijftien procent omlaag brengen. De doelstelling was eigenlijk twintig procent, maar voor de overige vijf procentpunt worden later maatregelen genomen. Met het besluit is duidelijk dat het kabinet de kritiek vanuit de luchtvaartsector op de krimpberekeningen niet overneemt. Het is daarmee de vraag of het besluit stand zal houden in Brussel. Wel houdt minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat zich aan zijn eerdere toezegging dat het aantal vliegbewegingen tussen 475.000 en 485.000 zou komen te liggen

‘Ik begrijp dat sommige omwonenden hadden gehoopt dat het geluid rondom Schiphol verder zou worden ingeperkt. Aan de andere kant zijn dit voor de sector ingrijpende maatregelen’, zegt minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat. ‘We hopen dat door stillere vliegtuigen er op termijn weer groei mogelijk is.

Luchtvaartbrancheorganisatie BARIN zegt met ontsteltenis kennis genomen te hebben van het kabinetsbesluit. ‘De aannames die ten grondslag liggen aan de berekening zijn incorrect en worden niet gesteund door de sector. BARIN heeft keer op keer gewaarschuwd voor de consequenties’, aldus voorzitter Marnix Fruitema.

Brandbrief

Gisteren schreef KLM-CEO Marjan Rintel nog een brandbrief aan de minister. Daarin benadrukte ze dat het rekenmodel dat de overheid hanteert niet deugt. Volgens Rintel lopen op dit moment meerdere dingen scheef. Allereerst neemt de berekening de Air France-KLM-vlootvernieuwing van €7 miljard waarmee veel geluidshinder verdwijnt, niet mee. ‘In de berekeningen die in opdracht van uw ministerie worden gemaakt tellen de nieuwe vliegtuigen niet of nauwelijks mee en wordt de daarmee te behalen geluidsreductie vrijwel geheel genegeerd.’

Bovendien zouden de gevolgen van tariefdifferentiatie op basis van de leeftijd van vliegtuigen niet goed berekend zijn. Doordat oudere toestellen meer zullen moeten betalen voor landingsrechten op Schiphol dan jongere, zal het aantal oude vliegtuigen omlaag – en daarmee ook de geluidsoverlast. Schiphol, KLM en onafhankelijk onderzoeksbureau NLR geven aan dat ‘de impact hiervan leidt tot een onderschatting van de hinderreductie van circa 1%, oftewel zo’n 5.000 vliegtuigbewegingen (…) het is gewoon een (eenvoudig te herstellen) fout, waardoor de uitkomst niet betrouwbaar is en dus niet houdbaar in de Balanced Approach.’

De kritiek vindt weerklank in de rest van de luchtvaartsector. ‘De ambtelijke organisatie is continu en te permanent aanwezig geweest de afgelopen jaren om een krimpscenario door te drukken. Er wordt zich geen rekenschap gegeven van wat de consequenties van krimp zijn, en de reactie van landen als China, de VAE en de Verenigde Staten’, aldus Marnix Fruitema. Zo dreigden de Amerikanen afgelopen week nog met strafmaatregelen als de krimp van Schiphol doorgaat. Vorig jaar zorgde dat ervoor dat er een streep ging door een eerder krimpplan – op last van de VS en Brussel.

Geschoffeerd

Met de kritiek heeft de minister verder niets meer gedaan. ‘Schofferen van de sector’, wat Fruitema betreft. ‘We willen allemaal hetzelfde, namelijk minder geluid, maar er moet erkend worden dat er grove fouten in het rekenmodel van I&W zitten. Slechts 15 van de 61 nieuwe vliegtuigen van KLM en Transavia meenemen is niet uit te leggen, zeker niet in Brussel. Bovendien gaat I&W op de stoel van Schiphol zitten door in te zetten op een tariefdifferentiatie van twee procent, in plaats van de door Schiphol opgegeven vijf tot zes procent. Ook dat is niet uitlegbaar.’