Nederlandse partij geïnteresseerd in Air Belgium

De enige geïnteresseerde in het failliete Air Belgium is een consortium van twee partijen. De twee sectorgenoten hebben in hun overnameplan ruimte voor slechts 197 van de 401 banen.

Het consortium bestaat uit de Nederlandse holding Peso Aviation Management en het Britse Air One Holding International. De laatstgenoemde valt onder de leiding van een steenrijke Indische zakenman en heeft drie dochterbedrijven in Engeland, Roemenië en Moldavië. Het was al even duidelijk dat de interesse in Air Belgium mager was en er zich slechts één partij had gemeld. Deze maakte zich vandaag kenbaar in een zaak die diende bij de ondernemingsrechtbank in het Waalse Nijvel, aldus de Tijd.

De ondernemers leggen 800.000 euro op tafel voor overname van de cargo-tak van Air Belgium. Dat is meer dan dat de luchtvaartmaatschappij en haar panden op dit moment waard zijn. Het consortium wil de cargo-tak uitbreiden en een operationele basis installeren op de luchthaven van Brussel Zaventem. Bij de overname blijft het hoofdkantoor intact en de cargo-werknemers én -vliegtuigen gaan eveneens mee.

Voor de andere divisies van Air Belgium is er minder goed nieuws. Niet alleen de passagiersdivisie maar ook de wet-lease tak hebben geen toekomst binnen het concern. Dat betekent dat de resterende 204 werknemers de maatschappij noodgedwongen gedag zeggen. Het is nog niet duidelijk of CEO en oprichter van Air Belgium, Niky Terzakis, na de overname betrokken blijft bij de luchtvaartmaatschappij.

Groen licht vanuit Brussel

De overname wacht nu alleen nog op groen licht vanuit de federale overheid en de ondernemingsrechtbank in Nijvel. In Brussel kan het drie tot vier maanden duren voordat het directoraat-generaal Luchtvaart informatie kan publiceren over de overname. De rechtbank spreekt zich op 12 december uit over de kwestie. Als alles volgens plan verloopt, is de deal na het eerste kwartaal in 2025 rond.