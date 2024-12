Transformatie Doomsday-vliegtuigen van start

De eerste concrete stap in de bouw van nieuwe Doomsday-vliegtuigen in de VS is gezet. De eerste 747-8I is aangekomen.

Nevada Corporation (SNC) is begonnen met het aanpassen van een Boeing 747-8 om te dienen als een van de nieuwe nucleaire commandovoering- en controlevliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht; de zogenaamde ‘Doomsday-vliegtuigen’ of Survivable Airborne Operations Center (SAOC). Deze week is het eerste SAOC-toestel overgedragen aan het National Institute of Aviation Research in Wichita, Kansas. Daar zal het toestel worden omgebouwd.

Afgelopen april werd duidelijk dat SNC was geselecteerd als bedrijf dat nieuwe Doomsday-vliegtuigen mag ontwikkelen. In de meimaand die daarop volgde werden door het bedrijf vijf Boeing 747-8’s van de Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij overgekocht. Met deze deal was zo’n 627 miljoen euro gemoeid. In totaal moeten de nieuwe vliegtuigen voor de luchtmacht zo’n twaalf miljard euro gaan kosten.

Een eis van de Amerikaanse regering was dat de nieuwe Doomsday-toestellen worden gebaseerd op bestaande commerciële vliegtuigen. SNC voldoet daar aan met deze jumbojets van Korean Air. De machines moeten uiteindelijk ‘gehard zijn tegen nucleaire en elektromagnetische effecten en uitgerust zijn met een mogelijkheid om bij te tanken – om langdurig gebruik in de lucht mogelijk te maken’. Verder worden de omgebouwde 747’s uitgerust met commando-, controle- en communicatiesystemen en een moderne IT-infrastructuur.

Nightwatch

De huidige Advanced Airborne Command Post is een Boeing E-4B Nightwatch, een zwaar gemodificeerde Boeing 747-200. De vier toestellen worden vanaf 2032 door nieuwe machines vervangen. Over het project is verder weinig gepubliceerd, deels omdat een groot deel van het programma geheim is en deels omdat het nog in ontwikkeling is. Ook is niet duidelijk of de oude Doomsday-vliegtuigen één op één worden vervangen.