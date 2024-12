Corendon 737 vliegt rond in India

Een Boeing 737-800 van Corendon in het jasje van de Duitse voetbalclub 1. FC Nürnberg vliegt momenteel voor het Indiase SpiceJet.

De voetbalclub en de maatschappij beëindigden hun partnership. ‘Wij hebben besloten de samenwerking met Corendon Airlines niet voort te zetten’, zei Niels Rossow, commercieel directeur van 1. FC Nürnberg, volgens de BILD in een vergadering die in november plaatsvond. ‘Dankzij onze eigen marketing kunnen we altijd zien: zijn er partners die bijzonder goed bij ons passen? Of zijn er partners die niet meer zo goed passen bij onze positionering en onze waardestructuur?’ Onduidelijk is waarom de twee partijen een punt zetten achter de samenwerking. Corendon Airlines 1. FC Nürnberg ile sponsorluk anlaşması imzaladı https://t.co/7tImiHFoRk pic.twitter.com/BsoO8IS4OF — Antalya Ekspres (@AntalyaEkspres) July 25, 2020

Einde aan vijf jaar samenwerking

Sinds 27 september 2019 vloog Corendon op de luchthaven van Neurenberg. Iets meer dan een halfjaar later presenteerde de luchtvaartmaatschappij de 737, registratie 9H-CXA, met het nieuwe jasje. De livery bleef veelal hetzelfde, alleen stond op de romp van het toestel de naam van de voetbalclub en op de staart het logo. Sinds de twee partijen uit elkaar zijn, vliegt de 737 niet meer in Europa.

Naar India

Op 5 oktober vloog de machine voor de laatste keer vanaf een Europese bestemming. Toen steeg de machine op vanuit het Poolse Katowice in de richting van Antalya (Turkije). Daar stond die twee dagen aan de grond alvorens te vertrekken naar Delhi, een stad in India. Sinds 10 oktober voert de 737 vluchten uit voor SpiceJet, waaraan de machine is verhuurd. Een woordvoerder van Corendon laat aan de aeroTELEGRAPH weten dat het de bedoeling is het vliegtuig in de wintermaanden te voorzien wordt van een ander jasje dan dat van 1. FC Nürnberg.