Wederom keert A380 naar dezelfde bestemming om

Een Airbus A380 van British Airways keerde na zes uur te hebben gevlogen terug op de luchthaven van vertrek.

Het toestel, registratie G-XLEF, steeg afgelopen donderdag aan het einde van de middag lokale tijd op vanuit Londen Heathrow in de richting van Miami in de Amerikaanse staat Florida. Via het westen van Engeland en Schotland maakte de A380 zich op voor de reis over de Atlantische Oceaan. Alles leek volgens plan te verlopen, totdat het vliegtuig na circa drie uur bijna het zuiden van Groenland bereikte.

Na zes uur stond de A380 weer aan de grond op Londen Heathrow © Flightradar24.com

Één motor uitgeschakeld

Volgens AirLive.net deed zich een probleem voor met een van de motoren. Op dat moment vloog de machine op een hoogte van 37.000 voet (omgerekend ongeveer 11.000 meter). Nog voor de kust van Groenland keerde de A380 om. De piloten schakelden de desbetreffende motor uit. Op dezelfde hoogte vloog de Superjumbo over de Atlantische Oceaan terug in de richting van Londen Heathrow. Het vliegtuig volgde de route boven de Ierse Zee richting het Engelse luchtruim.

British Airways A380 vaker de dupe

Zes uur na take-off arriveerde de A380 op het startpunt en taxiede naar de gate waar de passagiers de machine verlieten. De vlucht werd uiteindelijk geannuleerd, evenals terugvlucht BA208 (Miami-Heathrow). De A380 in kwestie staat vandaag de dag nog steeds aan de grond. Op 6 november keerde een andere British Airways-A380, registratie G-XLEC, vanuit Heathrow naar Miami eveneens wegens een motorprobleem terug naar het vertrekpunt. In oktober moesten noodgedwongen ook al twee Superjumbo’s van de geplaagde luchtvaartmaatschappij door een technisch probleem rechtsomkeert maken naar de luchthaven van vertrek.