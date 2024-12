‘KLM annuleerde vluchten naar Engelse luchthaven’

Zaterdag annuleerde KLM twee vluchten vanuit Schiphol naar Londen City Airport en vice versa, vermoedelijk wegens het slechte weer in de Engelse stad.

KLM had er twee naar het vliegveld op het programma staan. De eerste was de KL979 die 8:05 uur vanaf Amsterdam zou vertrekken en één uur en vijf minuten later zou arriveren. Deze vlucht zou volgens Flightradar24 uitgevoerd worden met een Embraer E190, registratie PH-EZY. De tweede betrof de KL983. Die stond 9:25 uur op de planning en werd 10:30 uur Nederlandse tijd op Londen City Airport verwacht. Net zoals de eerste vlucht van de dag zou op deze een E190, registratie PH-EXE, ingezet worden. De terugvluchten, de KL980 en KL984, werden eveneens geannuleerd. LIVE London City airport is closing for landings https://t.co/B7tJj6J55z — AIRLIVE (@airlivenet) December 7, 2024

Toch vluchten tussen Amsterdam en Londen City

Desondanks vond zaterdagochtend wel vliegverkeer tussen Schiphol en Londen City Airport plaats. Twee British Airways-vluchten vanuit Nederland naar Engeland, de BA8496 en BA8452, vonden in tegenstelling tot die van KLM wel doorgang. Op deze routes werd tot twee keer toe een E190 ingezet. Vanuit de Engelse stad naar Amsterdam werden eveneens twee vluchten van de Britse luchtvaartmaatschappij gewoon conform het vluchtschema uitgevoerd.

Vliegverkeer gelimiteerd

Een deel van het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen zaterdag geteisterd door slechte weersomstandigheden, veroorzaakt door storm Darragh. Met Office, het Engelse KNMI, gaf code geel af voor harde windstoten. Londen City Airport opereerde in de ochtend reeds op een lager pitje. De luchthaven kreeg te maken met windstoten tot bijna 80 kilometer per uur. Tussen 13:00 en 17:00 uur lokale tijd werd het vliegveld volgens AirLive.net zelfs tijdelijk gesloten. Meerdere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens in de regio.