KLM-CEO: ‘Hopelijk voldoende diplomatieke lijntjes’

Marjan Rintel, topvrouw van KLM, is er niet over te spreken dat de ministerraad instemde met maximaal 478.000 vliegbewegingen per jaar.

Gevreesd wordt dat andere landen met vergeldingsacties komen. De Verenigde Staten dreigden bijvoorbeeld al eerder slots van KLM in te trekken als de krimp op Schiphol doorgezet zou worden. Delta Air Lines, een andere grootgebruiker van de luchthaven, wordt namelijk eveneens de dupe van krimp. ‘We investeren €7 miljard in een nieuwe vloot, terwijl het risico op vergelding in andere landen toeneemt. Ik hoop dat het kabinet hun diplomatieke lijntjes voldoende heeft lopen om het risico in te schatten en ons eventueel schadeloos te stellen indien we vluchten verliezen. De wedstrijd om krimp is nog niet gelopen’, aldus de KLM-topvrouw in een interview met De Telegraaf.

Onzekerheid omtrent krimp

Al jaren heerst er onzekerheid omtrent de krimp van de luchthaven. In 2022 leek die af te stevenen op jaarlijks 440.000 vliegbewegingen, maar door verschillende rechtszaken is het vandaag de dag nog steeds niet zeker welke toekomst Schiphol en haar klanten wacht. Het nu opgelegde aantal van maximaal 478.000 vliegbewegingen is nog onzeker, want het besluit moet nog ingediend worden in Brussel. De Europese Commissie geeft uiteindelijk uitsluitsel.

Verkeerde berekeningen

Net zoals de afgelopen jaren wil de KLM-topvrouw het er niet bij laten zitten. Ze geeft aan dat er gerekend wordt met verkeerde getallen. ‘Daar zullen we luid en duidelijk aangeven wat er allemaal niet klopt: zo wordt een deel van onze vloot niet meegerekend, er zit een rekenfout in het model.’ De KLM-CEO wil juist inzetten op vlootvernieuwing. Onder haar leiding werd de Airbus A321neo-familie voor het eerst in Nederland verwelkomd. Ter vervanging van de vrachtvloot die nu nog bestaat uit Boeing 747-400’s zijn er Airbus A350’s besteld. Ook oudere vliegtuigen als de de Boeing 777-200ER, Airbus A330-200 en A330-300 worden door dit nieuwe typere Airbus vervangen.

Teleurgesteld

Niet alleen Marjan Rintel is ontevreden. Menigeen die de hoop had gesteld op Barry Madlener, minister Infrastructuur en Waterstaat namens de PVV, is ontstemd dat de belofte van de PVV om te gaan voor groei van Schiphol, is teleurgesteld. En alhoewel SchipholWatch de voorgenomen krimp een mijlpaal noemt omdat de krimp is ingezet, noemt de actiegroep de maatregelen teleurstellend.