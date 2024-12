Onwetende 737-piloten na take-off geïnformeerd

Een wiel van het landingsgestel van een Boeing 737-800 van American Airlines schoot afgelopen woensdagmiddag tijdens take-off los.

Het toestel, registratie N965NN, steeg 14:50 uur lokale tijd op met vliegnummer AA1037 vanuit Phoenix Sky Harbor International Airport in de richting van Reno. De machine startte haar vlucht vanaf startbaan 25R en zou tijdens vertrek een band zijn verloren. Toen de 737 aan de klim begonnen was, vroeg de luchtverkeersleiding aan vliegtuigen die na het toestel zouden opstijgen of zij ‘vreemde voorwerpen’ op de baan konden waarnemen. Daarop ontvingen de luchtverkeersleiders een ‘nee’.

Tijdens take-off verloor de 737 een wiel © Flightradar24.com

Terugkeer naar Phoenix

Toch werd besloten een inspectie van de startbaan in te lassen. Een grondmedewerker trof een band aan. Daarop werden de 737-piloten geïnformeerd. In eerste instantie leken de piloten volgens AV Herald door te willen vliegen, maar op een hoogte van 24.000 voet (omgerekend 7.300 kilometer) besloten zij de klim af te breken. Op ongeveer circa 150 kilometer ten noorden van de luchthaven van vertrek keerde de machine om.

Veilige landing

Circa 35 minuten na vertrek landde de 737 op baan 26. ‘American Airlines-vlucht 1037 keerde woensdag 4 december rond 16:00 uur lokale tijd veilig terug naar Phoenix Sky Harbor International Airport, nadat de bemanning kort na het opstijgen een probleem met de banden gemeld had’, aldus een woordvoerder van American Airlines. Sindsdien is de 737 niet meer operationeel geweest.

Volgens Simple Flying is zo’n incident zeldzaam. Toch was de laatste keer dat een vliegtuig een wiel verloor begin juli dit jaar. Het betrof een 757 van United Airlines die vanuit Los Angeles (Verenigde Staten) voor een binnenlandse vlucht vertrokken was naar Denver. In tegenstelling tot de 737 maakte dit toestel haar vlucht wel af. Twee maanden daarvoor overkwam een 777 van United Airlines hetzelfde.