Toeval aan boord van 737

Tijdens een medisch noodgeval aan boord van een Boeing 737-700 van Southwest Airlines schoten afgelopen donderdag vier verpleegkundigen te hulp die zich aan boord bevonden.

Het incident deed zich voor op vlucht WN985 vanuit Oakland naar Boise, twee steden in de Verenigde Staten. Het toestel, registratie N570WN, steeg in noordwestelijke richting op om 10:30 uur lokale tijd, drie kwartier later dan de planning voorschreef. Al snel werd een bocht richting het noordoosten gemaakt.

@SouthwestAir we had an emergency landing. Elderly male possibly had an heart attack. Luckily, this plane had 4 nurses, one being my mom, to save this man’s life. He coded, and these nurses blessed hands brought him back. THANK YOU GOD. pic.twitter.com/Vw3akcYob2 — Taisyn Crutchfield (@TaisynTainea) December 5, 2024

Vier verpleegkundigen schieten te hulp

Tijdens de vlucht kreeg een oudere passagier volgens AirLive.net een hartstilstand. Indien zich een medisch noodgeval aan boord voordoet, schrijven de richtlijnen voor dat het cabinepersoneel door de intercom aan de passagiers vraagt of zich onder hen iemand met een medische achtergrond aan boord zit om te assisteren. Dat bleek het geval te zijn tijdens die WN985-vlucht. Stewards en stewardessen zijn zelf eveneens in staat eerste hulp te verlenen. Op afbeeldingen die op X verschenen, het voormalige Twitter, is te zien dat meerdere vrouwelijke passagiers zich over de onwel geworden man buigen.

Toevallig zaten vier verpleegkundigen aan boord van de 737 © Flightradar24.com

737 op andere route ingezet

Ondanks dat werd besloten een ongeplande landing te maken op de luchthaven Reno, een stad precies tussen het begin- en eindpunt. Na iets meer dan een half uur landde de 737 in zuidelijke richting. Het is onduidelijk wat vervolgens met de passagier in kwestie gebeurd is. Volgens een X-gebruiker, die schreef dat haar moeder een van de verpleegkundigen was, zou de persoon het overleefd hebben. Het toestel stond enige tijd aan de grond, maar maakte de vlucht naar Boise uiteindelijk niet af. De machine werd ingezet op een vlucht naar Las Vegas Harry Reid International Airport, terwijl een andere 737-800, registratie N8673F, de reizigers met hetzelfde vluchtnummer hoogstwaarschijnlijk alsnog naar hun eindbestemming brachten.