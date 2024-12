Vliegende kerstbomen: een Zweedse decembertraditie

Komende week zal de Zweedse luchtmacht zich weer van zijn beste kant laten zien. De jaarlijkse traditie van het “kerstboomvliegen” wordt dan weer beoefend, op diverse vliegbases in Zweden. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn er nu ook deelnemers uit Noorwegen en Denemarken.

Het gaat natuurlijk niet om echte kerstbomen die de lucht in gaan, maar formatievluchten in de vorm van een kerstboom. Begin december is het inmiddels een traditie, dat de Zweedse luchtmacht diverse formaties van vliegtuigen laat vliegen: “Julgransflygning”.

Op maandag en dinsdag staan verschillende vluchten gepland met JAS-39 Gripen gevechtsvliegtuigen van de Zweedse luchtmacht. De formatie met Gripens vanaf Ronneby “F17 Blekinge Flygflottilj” in Zuid-Zweden zullen op maandag samen gaan vliegen met Deense F-16’s. De Gripens van “F7 Skaraborgs Flygflottilj” vanaf Såtenäs zullen dinsdag vergezeld worden door Noorse F-35’s. F21 (Norrbottens Flygflottilj) vanaf Lulea in Noord-Zweden gaat mogelijk een formatievlucht uitvoeren met Finse Hornets. Exacte data en routes kunnen wijzigen, afhankelijk van het weer. De verschillende squadrons publiceren de laatste informatie hierover via sociale media.

De Zweedse luchtmacht lichtte in een persbericht toe, wat de aanleiding is voor de formatievluchten: ‘Oefenen is belangrijk om onze nationale defensiecapaciteit op peil te houden . Formatievliegen -kerstboomvliegen- is een goede oefening voor de gevechtsdivisies om het vliegen in grotere formaties over een langere periode te plannen en uit te voeren. Het is ook een manier voor de luchtmacht om aanwezigheid te tonen, als waarborg voor de veiligheid van burgers tegen bedreigingen van buitenaf.’