A320 vliegt zwerm vogels in | Video

Een Airbus A320-214 van Air China, die vlucht CA4539 uitvoerde van Chengdu naar Xiamen Gaoqi Airport, raakte op 5 december betrokken bij een vogelaanvaring tijdens de landing. Het incident vond plaats rond 12:43 uur lokale tijd, toen het vliegtuig de nadering naar baan 05 inzette.

Tijdens de botsing kwamen de vogels frontaal in aanraking met het toestel en werden in verschillende richtingen afgebogen. Ondanks de impact wist de bemanning de landing veilig uit te voeren, en er zijn geen meldingen van letsel aan boord.



The aircraft returned to service to Chengdu following a short inspection.



Na aankomst werd de A320 geïnspecteerd op mogelijke schade door het incident. Deze controles toonden aan dat het toestel geschikt was om verder te vliegen. Enkele uren later voerde het vliegtuig probleemloos de retourvlucht CA4540 uit naar Chengdu.