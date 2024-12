Cockpitraam gebarsten na blikseminslag

Een Loganair-vlucht die donderdag vanuit Manchester onderweg was naar Aberdeen, moest noodgedwongen terugkeren nadat het toestel in de lucht door bliksem werd getroffen. Het incident vond plaats kort na het vertrek om 16.30 uur en leidde ertoe dat vlucht LM26 boven Skipton in North Yorkshire een U-bocht maakte om terug te keren naar de luchthaven van Manchester.

Op foto’s van het vliegtuig is te zien dat de blikseminslag het cockpitraam aan de kant van de gezagvoerder heeft beschadigd, waarbij het glas zichtbaar gebarsten is. Het betrokken toestel, een Embraer ERJ145 met een capaciteit van maximaal 50 passagiers, landde veilig in Manchester om iets na 17.00 uur, ongeveer een half uur na de start.

Een woordvoerder van Loganair bevestigde tegenover The Independent dat de omleiding te wijten was aan een blikseminslag. ‘Het vliegtuig landde zonder problemen en ons team is momenteel bezig met het regelen van vervolgtransport voor de passagiers zodat zij hun eindbestemming kunnen bereiken,’ verklaarde zij.

Loganair benadrukte dat de veiligheid en het welzijn van passagiers en bemanning de hoogste prioriteit heeft. ‘We danken onze klanten voor hun geduld en begrip, en ons grondpersoneel voor hun hulp bij het faciliteren van alternatieve reisplannen.’

Eerder die dag had Loganair via X gewaarschuwd voor zware weersomstandigheden in het Verenigd Koninkrijk. Er was een gele weerswaarschuwing afgegeven die gold voor donderdag en het hele weekend. De maatschappij waarschuwde dat vluchten van en naar Manchester en andere Britse luchthavens mogelijk getroffen zouden worden door het onstuimige weer.