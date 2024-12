Historische Zweedse helikopter vliegt weer

Afgelopen zaterdag koos de historische Zweedse helikopter “Yngve 70” voor het eerst sinds lange tijd weer het luchtruim. Deze helikopter, een Boeing Vertol/Kawasaki 107 Seaknight, is sinds 2011 ondergebracht in een Zweeds luchtvaartmuseum.

In 2011 stelde de Zweedse luchtmacht de laatste van de Hkp.4’s, zoals het type in Zweden werd aangeduid, uit dienst. Drie van de heli’s werden gedoneerd aan het Aeroseum, een luchtvaartmuseum bij Göteborg. Eén van de drie, met als registratie 04070/Y70, was uitgekozen om terug te brengen naar vliegwaardige staat. Uiteindelijk duurde het tot 2018 totdat het toestel zijn eerste vlucht maakte na restauratie. Het is het tweede vliegende exemplaar van dit type in Europa, naast een H-46/KV-107 van HeliSwiss.

In 2022 was het de bedoeling dat helikopter Y70 zou voorvliegen tijdens de festiviteiten rondom 500 jaar Zweedse marine. Het type heeft namelijk ook jarenlang dienst gedaan bij de Zweedse marine vliegdienst, onder meer in de onderzeeboot bestrijding. Ook heeft het type diverse reddingsacties uitgevoerd, onder meer bij de ramp met veerboot Estonia in 1994.

Vanwege technische problemen staat helikopter Y70 echter sinds 2022 aan de grond. Een grote reparatie was nodig, met vervanging van diverse onderdelen. Voor de kosten van deze ingreep werd een crowdfundingsactie gestart, met succes: na twee jaar vliegt de Y70 weer! Inmiddels heeft helikopter Y70 (met als civiele registratie SE-JLY) de status van “Zweeds Cultureel Erfgoed” gekregen van de Zweedse Transport Autoriteit. Een extra erkenning voor de historische waarde van het type en voor de vele vrijwilligers die sinds 2011 aan dit project hebben gewerkt.