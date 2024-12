Ryanair-vlucht naar Engelse stad eindigt in Italië

Een Boeing 737-800 van Ryanair zou zaterdag naar het Engelse Bristol vliegen, maar begon en eindigde in het Italiaanse Venetië.

Het vliegtuig, registratie 9H-QDQ, maakte zich voor vroeg in de ochtend op voor vlucht FR1362 vanuit de Italiaanse stad naar het Verenig Koninkrijk. Op dat moment werd een deel van dat land geteisterd door storm Darragh.

Ten zuiden van Londen werd besloten uit te wijken naar Londen Stansted Airport © Flightradar24.com

Afwijken van de route

Ten zuiden van Londen draaide de 737 af van de route richting Bristol. Volgens AirLive.net gebeurde dit omdat op de luchthaven van de bestemming windstoten tot bijna 100 kilometer per uur gemeten werden. De machine vloog uiteindelijk noordwaarts. Boven Londen lijnde die uiteindelijk op voor een ongeplande landing op Londen Stansted Airport, de meest noordelijke luchthaven van de Engelse hoofdstad. Naar dat vliegveld weken zaterdag meerdere vliegtuigen uit.

De tweede poging van de 737 om Bristol te bereiken mocht eveneens niet baten © Flightradar24.com

Terug naar Italië