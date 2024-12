Topman Schiphol stapt op na ‘onterechte lasterlijke aantijgingen’

Joost van Doesburg, voormalig vakbondsman en sinds maart 2023 Head of Cargo bij Schiphol, heeft aangekondigd per 1 februari 2025 zijn functie neer te leggen. Volgens de luchthaven vertrekt hij op eigen initiatief. ‘Zijn besluit respecteren we, maar betreuren we voor zowel hem als voor Schiphol’ aldus operationeel directeur Patricia Vitalis.

Van Doesburgs ondersteuning van het nieuwe vrachtbeleid op Schiphol stuitte op aanzienlijke weerstand binnen de sector. Bovendien ontstond er op een ander front een escalatie. Hij gaf opdracht tot een integriteitsonderzoek naar een medewerker die al zeventien jaar bij de organisatie werkzaam was. Volgens bronnen die inzage hebben gehad in de resultaten van het onderzoek, werd vastgesteld dat de medewerker zich schuldig had gemaakt aan fraude. Kort na de afronding van het onderzoek verliet de betrokken medewerker de organisatie.

Deze situatie luidde een onrustige periode in voor Van Doesburg. In de daaropvolgende maanden kwam hij onder vuur te liggen en werd hij, volgens Schiphol, het doelwit van ‘lasterlijke aantijgingen.’ Anonieme bronnen meldden in De Telegraaf dat Van Doesburg verantwoordelijk zou zijn voor het creëren van een ‘angstcultuur’ en het aanwakkeren van ‘pesterijen’ binnen de organisatie. Naar aanleiding van deze aantijgingen liet Schiphol een intern onderzoek uitvoeren. Uit de resultaten bleek dat er geen aanwijzingen waren die de integriteit van Van Doesburg in twijfel trokken.

Ondanks de controverse benadrukt Schiphol dat Van Doesburg altijd de steun van het Executive Team heeft genoten. ‘Joost is een gedreven professional die voor het belang van vracht op Schiphol opkwam,’ stelt Vitalis. Onder zijn leiding werd het vrachtcommunicatiesysteem Cargonaut vernieuwd, namen de vrachtvolumes toe, en werd een herpositioneringsproces gestart met nadruk op duurzaamheid en kwaliteit.

Voor zijn aanstelling als Head of Cargo was Van Doesburg vier jaar actief als campagneleider Schiphol bij vakbond FNV. Daar zette hij zich in voor bagagemedewerkers, beveiligers en schoonmakers op de luchthaven.