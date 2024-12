Boeing hervat productie 737 MAX

Boeing hervatte vorige week de productie van haar bestverkopende 737 MAX, ongeveer een maand na het einde van de zeven weken durende staking door 33.000 medewerkers. Dit melden drie bronnen die bekend zijn met de situatie.

De productie werd afgelopen vrijdag hervat, volgens een van de anonieme bronnen die niet bevoegd zijn om publiekelijk te spreken. Boeing weigerde commentaar te geven. De herstart van de productie was tot nu toe niet openbaar bekendgemaakt. Bij Boeing staan momenteel ongeveer 4.200 bestellingen open voor het toestel.

Vorige week liet Mike Whitaker, het hoofd van de Federal Aviation Administration (FAA), aan Reuters weten dat Boeing de productie van de 737 MAX nog niet had hervat, maar dit later in de maand van plan was.

Boeing streeft naar een productiedoelstelling van 56 vliegtuigen per maand, maar werd de afgelopen jaren geconfronteerd met een reeks tegenslagen. Deze omvatten twee crashes, de impact van de COVID-19-pandemie, problemen in de toeleveringsketen, zorgen over productieveiligheid en een strengere regelgevende controle. De recente staking heeft de situatie verder bemoeilijkt.

In januari stelde de FAA een productielimiet van 38 toestellen per maand in, nadat een deurpaneel losraakte tijdens een vlucht met een Alaska Airlines 737 MAX 9. Whitaker gaf vorige week geen specifieke tijdlijn voor wanneer de FAA toestemming zou geven om de productie boven de huidige limiet van 38 toestellen per maand op te voeren. Hij verwacht echter dat dit proces enkele maanden zal duren.

Volgens analisten van Jefferies zal Boeing in 2025 naar verwachting gemiddeld 29 toestellen per maand produceren. Dit schreven zij zondag in een rapport aan klanten.