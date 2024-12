Vragen over Vliegbasis Twente met F-35 in beeld

De natuur op en rond Twente Airport wordt bedreigd. Althans, dat vindt D66 Enschede. De lokale afdeling van de partij wil bescherming voor een stuk natuur op de voormalige vliegbasis nu de terugkeer van Defensie weer tot de mogelijkheden behoort.

Nu andere bestemmingsplannen op voormalige vliegbasis Twente zijn verworpen valt het volledige gebied – met inbegrip van een stuk natuur ten zuiden van de startbaan – weer onder de regels uit de jaren negentig. Defensie heeft daarmee vrij baan mocht het terug willen keren.

Vliegbasis Twente beschikt over 130 hectare natuur- en recreatiegebied toegankelijk voor publiek. Met een mogelijke terugkeer van Defensie zou hier mogelijk verandering in kunnen komen. Een scenario waarin dit gebied bijvoorbeeld een oefenterrein wordt of dat er shelters voor vliegtuigen gebouwd moeten worden lijkt weer helemaal realistisch. D66 is het daar echter niet mee eens en komt in actie.

Christophe van der Maat, de vorige staatssecretaris van Defensie, heeft tijdens zijn termijn een onderzoek ingesteld of Defensie haar F-35’s mogelijk kwijt kan op Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport of Twente Airport. De terugkeer van Defensie, in wat voor vorm dan ook, zal gevolgen hebben voor het nieuwe recreatieve natuurgebied op het terrein. Om deze reden zou D66 Enschede graag zien dat de natuur aldaar beschermd wordt. Eerder werd dat door de wethouder niet nodig geacht maar volgens D66-raadslid Linsey van der Veen is met de hernieuwde interesse van Defensie de situatie veranderd.

Tegenover 1Twente laat Van der Veen weten dat ze raadsvragen heeft gesteld over de mogelijkheden de natuur te beschermen. Dat staat volgens haar overigens los van de discussie over de komst van de F-35: ‘Hoewel we grote zorgen hebben over de geluidsoverlast voor mens en natuur, zijn we niet op voorhand tegen F35’s op Twente Airport’, zegt Van der Veen, ‘Maar het is wel onacceptabel om het natuurgebied ten zuiden van de baan op te offeren om daar shelters, hangars of andere voorzieningen te kunnen bouwen.’