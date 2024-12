Russische vliegtuigen onderschept door Nederlandse F-35’s

Twee Nederlandse F-35’s die in het kader van NATO Air Policing in Estland zijn gestationeerd hebben afgelopen vrijdag hun eerste onderscheppingen uitgevoerd.

De Nederlandse vliegers hebben afgelopen vrijdag drie Russische vliegtuigen geïdentificeerd en begeleid boven de Oostzee. Nederlandse F-35’s bewaken sinds begin deze maand het NAVO-luchtruim aan de oostgrens van het NAVO-grondgebied. De zogeheten quick reaction alert (QRA) is onderdeel van deze opdracht. Hierbij stijgen twee F-35’s binnen enkele minuten op om een ander vliegtuig te onderscheppen. Zoiets gebeurt bijvoorbeeld wanneer een toestel het NAVO-luchtruim nadert zonder zich te identificeren. Dit gebeurd geregeld met Russische militaire toestellen. Dutch F-35s intercepted three Russian aircraft from Estonia over the Baltic Sea.



Russian surveillance and spy planes were driven away.



Proud that our Air Force stands ready to protect our joint NATO air space!https://t.co/tLIPlgisON pic.twitter.com/UGtQm5F2vo — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 9, 2024

De QRA werd afgelopen vrijdag tweemaal opgeroepen. Tijdens de eerste vlucht werden twee vliegtuigen geïdentificeerd: een transportvliegtuig van het type An-72 ‘COALER’ en een Su-24MR ‘Fencer’. Dit tweede toestel is een speciale versie van het Su-24-aanvalsvliegtuig dat aangepast is om elektronische inlichtingen te verzamelen. In de middag werd de QRA nog een keer geactiveerd. Deze keer bleek het om een Il-20 ‘Coot’ spionagevliegtuig te gaan. De Nederlandse F-35’s hebben de vliegtuigen boven internationale wateren op afstand geëscorteerd tot aan de grens van het NAVO-verantwoordelijkheidsgebied.

Defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) prijst de inzet van de Koninklijke Luchtmacht: ‘Dit is waarom onze mensen er zijn: het beschermen van ons gezamenlijk luchtruim tegen Russische dreigingen. Zoals vrijdag wederom bleek zijn de Russische strijdkrachten op allerlei manieren actief in de buurt van NAVO-luchtruim. Onze bondgenoten in de Baltische staten zijn blij met onze inzet. Ik ben trots op onze mensen die meteen hun waarde voor onze veiligheid konden laten zien.’

Nederland zet zich sinds 1 december in Estland in voor de NAVO-missie Air Policing. Met vier F-35-gevechtsvliegtuigen zijn zij vanaf Vliegbasis Ämari beschikbaar voor de bewaking van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. Zo’n 130 militairen zijn met de jachtvliegtuigen meegereisd naar de Baltische Staten. De missie duurt in ieder geval nog tot en met eind maart 2025.