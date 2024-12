767 landt na twee uur vanuit Brussel in Parijs

Een Boeing 767 van Delta Air Lines keerde afgelopen maandagmiddag terug nadat het vliegtuig opgestegen was vanuit Brussel.

Het toestel, registratie N839MH, vertrok 11:10 uur vanuit de Belgische hoofdstad voor vlucht DL141 naar New York John F. Kennedy Airport. Het steeg in noordoostelijke richting op en maakte al snel een draai richting het westen. Echter, ter hoogte van Brugge brak de 767 de klim af. Op dat moment bevond de machine zich op een hoogte van 15.000 voet (omgerekend 4.500 meter).

Na twee uur stond de 767 aan de grond in Parijs © Flightradar24.com

Lage hoogte

Desondanks vloog de machine door richting het Verenigd Koninkrijk. Wat precies aan de hand was, is niet bekend. AirLive.net schrijft dat het om een technisch probleem ging. Uit het verleden is gebleken dat vliegtuigen die op een lage hoogte vliegen wegens een technisch mankement mogelijk te maken hebben met drukproblemen. Op die manier kunnen passagiers in het geval van dat de druk wegvalt zonder zuurstofmaskers blijven ademen. Ter hoogte van Cardiff keerde de 767 alsnog terug.

Een dag aan de grond

Op diezelfde hoogte vloog de machine niet richting de luchthaven van vertrek, maar naar Parijs Charles de Gaulle, een vliegveld op ongeveer 300 kilometer verwijderd van de Belgische hoofdstad. Na twee uur arriveerde de machine daar veilig op landingsbaan 09R. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de 767 haar vlucht diezelfde dag om 16:00 uur zou hervatten, maar daar ging uiteindelijk een streep doorheen. Pas een dag later vertrok het toestel alsnog naar John F. Kennedy Airport. Het vloog met een uitzonderlijk vliegnummer, DL9914. Na iets minder dan acht uur arriveerde het in de Amerikaanse stad.