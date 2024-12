EasyJet voegt nieuwe route vanaf Schiphol toe

Vanaf komend zomerseizoen verbindt easyJet Schiphol met Harstad, een stad in de Noorse Lofoten.

De route gaat vanaf 25 juni 2025 van start. De Engelse low cost carrier doet de bestemming wekelijks op woensdag en zondag aan. De eerste vlucht van de week vertrekt met vliegnummer U27969 om 14:45 uur vanuit Amsterdam en arriveert 17:50 uur in de Noorse stad. Na veertig minuten aan de grond te hebben gestaan stijgt vlucht U27970 18:30 uur op om 21:35 uur weer terug te keren op Schiphol.

Ochtendvluchten

De vluchten op zondag hebben andere vertrek- en aankomsttijden. Met hetzelfde vliegnummer als de vlucht op woensdag vertrekt die 7:10 uur uit de Nederlandse hoofdstad waarna die na iets meer dan drie uur verwacht wordt in Harstad. Na een wederom korte turnaround vangt de terugvlucht 10:50 uur aan en landt die 13:55 uur weer in Amsterdam. De tickets voor deze vlucht zijn nu al beschikbaar vanaf 90,54 euro per reiziger. Het is nog niet duidelijk welk vliegtuig easyJet op deze route inzet. Op Schiphol vliegt de luchtvaartmaatschappij onder meer met de Airbus A319’s en A320(neo)’s.

EasyJet breidt uit op Schiphol

EasyJet is haar netwerk vanaf Schiphol ondanks de stijgende kosten aanzienlijk aan het uitbreiden. Alleen dit jaar al voegde de luchtvaartmaatschappij nieuwe routes toe. Begin dit jaar maakte de low cost carrier bekend meerdere keren per week het Poolse Krakau en Engelse Newcastle aan te doen. Ook afgelopen zomer kondigde easyJet nieuwe bestemmingen aan. Het ging om Larnaca (Cyprus), Pristina (Kosovo), Madeira (Portugal), Tromsø (Noorwegen) en Sharm el Sheikh (Egypte). Met de komst van Harstad bestaat het netwerk van easyJet vanaf Schiphol uit 46 bestemmingen.