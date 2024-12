Einde aan vloeistofbeperking handbagage opnieuw in zicht

Strenge regels voor vloeistoffen en gels in handbagage lijken binnenkort tot het verleden te behoren. Willie Walsh, directeur van de internationale luchtvaartorganisatie IATA, stelt dat een versoepeling van deze beperkingen binnen bereik is.

Sinds 2006 gelden wereldwijd beperkingen voor vloeistoffen in handbagage. Reizigers mogen enkel verpakkingen tot honderd milliliter meenemen, met een maximum van één liter in totaal, verpakt in een doorzichtige hersluitbare plastic zak. Bij de veiligheidscontrole moeten deze items vaak apart worden aangeboden. Deze maatregelen werden ingevoerd ter voorkoming van het smokkelen van explosieven aan boord, waarmee criminelen en terroristen dreigden.

Tijdens een persconferentie van IATA in Genève benadrukte Walsh dat moderne beveiligingsscanners tegenwoordig in staat zijn gevaarlijke stoffen nauwkeurig te detecteren. Hierdoor wordt het mogelijk om de regels voor vloeistoffen op termijn te versoepelen. Hij kon echter geen concrete datum geven voor de invoering van deze veranderingen.

Op Schiphol werden de vloeistofbeperkingen in 2021 al tijdelijk versoepeld. Ook op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport mochten passagiers vloeistoffen van meer dan honderd milliliter meenemen. Deze maatregel werd in september van dit jaar weer teruggedraaid. Niet vanwege verhoogde veiligheidsrisico’s, maar om te voldoen aan regelgeving van de Europese Commissie.