KLM blaast oud Flybe-bestemming nieuw leven in

Vanaf het voorjaar van 2025 introduceert KLM een nieuwe verbinding naar Exeter, een voormalige Flybe-bestemming. De dagelijkse vluchten naar deze stad in Zuidwest-Engeland maken deel uit van een bredere uitbreiding van het routenetwerk van de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast worden Ljubljana in Slovenië en Biarritz in Frankrijk toegevoegd als nieuwe bestemmingen.

Exeter, ooit verbonden met Amsterdam via Flybe, verloor deze directe route na het faillissement van de Britse luchtvaartmaatschappij in 2019. KLM vult dit gat vanaf 30 maart 2025 door een dagelijkse lijndienst te starten met een Embraer 175. De vluchten vertrekken om 16.15 uur vanaf Schiphol en landen om 16.50 uur lokale tijd in Exeter. De terugvlucht vertrekt om 17.20 uur en bereikt Amsterdam om 19.50 uur.

Exeter biedt reizigers een toegangspoort tot Zuidwest-Engeland, met highlights zoals de historische stadskern, het landschap van Devon en Cornwall en de nabijgelegen Jurassic Coast, een UNESCO-werelderfgoedlocatie. Exeter wordt KLM’s achttiende bestemming in het Verenigd Koninkrijk.

Naast Exeter introduceert KLM op 30 maart ook een dagelijkse lijndienst naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Deze route, uitgevoerd met een Embraer 190, biedt een directe verbinding naar een stad die bekend staat om haar rijke cultuur en gevarieerde natuur.

Op 19 april volgt de seizoensgebonden introductie van Biarritz, een populaire badplaats in het zuiden van Frankrijk. Tijdens het hoogseizoen vliegt KLM dagelijks naar deze bestemming, terwijl er in het laagseizoen twee vluchten per week worden aangeboden. De route wordt eveneens uitgevoerd met een Embraer 190.