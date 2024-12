Passagier probeert A320 te kapen

Een passagier aan boord van een Airbus A320 van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Volaris probeerde het vliegtuig te kapen.

De machine, registratie N526VL, steeg afgelopen zondagochtend 7:15 uur lokale tijd op vanuit Siloa, een stad in het centrum van Mexico, nadat dezelfde binnenlandse vlucht een dag eerder, Y43041, geannuleerd werd. Het was op weg naar Tijuana, een stad nabij de grens met de Verenigde Staten. De A320 was nog bezig met de klim toen het incident zich voordeed.

Na take-off probeerde een reiziger de A320 te kapen © Flightradar24.com

Opstandige passagier

De boosdoener was een 31-jarige Mexicaanse man. Hij reisde samen met zijn vrouw en twee kinderen. Die zagen hoe de vader een stewardess aanviel. Hij hield een pen tegen haar nek. Vervolgens liep de passagier richting de cockpitdeur. Daar zou hij hebben gezegd dat hij ‘naar zijn dood zou springen en dat hij de stewardess met zich mee zou nemen’. Een getuige vertelt aan Mexico News Daily dat de 31-jarige erin slaagde de cockpitdeur op een kier te krijgen. Hij wilde de A320 naar verluidt naar de Verenigde Staten laten vliegen. Volgens de autoriteiten haalde de man een recente ontvoering van een familielid aan, evenals een doodbedreiging.

#VolarisInforma Sobre lo ocurrido durante el vuelo 3041 en la ruta Bajío – Tijuana, nuestra tripulación actuó de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos y conforme a protocolo. pic.twitter.com/rYRa8TleTR— Volaris (@viajaVolaris) December 8, 2024

Overmeestering

Het cabinepersoneel probeerde de reiziger met hulp van een medepassagier te overmeesteren. ‘De bemanning overmeesterde de agressor volgens de vastgestelde veiligheidsprotocollen’, aldus Volaris in een verklaring. De medepassagier zou de 31-jarige ervan hebben overtuigd de stewardess met rust te laten en zich vreedzaam over te geven. De persoon laat weten dat hij samen met andere reizigers er juist voor gezorgd had dat de passagier tot rust kwam. In de tussentijd hadden de piloten squawk code afgegeven en werd de A320 omgeleid naar Guadalajara. Daar arriveerde de machine veilig. De man werd uiteindelijk opgepakt. Volaris heeft een klacht ingediend om hem juridisch te vervolgen.