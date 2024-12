Vliegschool in Spanje | Column

Beste Harry, je vroeg me laatst naar een vliegschool voor je zoon. Nou die heb ik gevonden. In Spanje. Zoals je weet ben ik momenteel in dat grote land op zoek naar GA. Naar een soort Teuge-met-palmbomen, voor de wintermaanden. Ik was gewaarschuwd door vriend Erik, die met die Cirrussen door heel Europa knalt, en die zei dat zoiets helemaal niet bestaat. Dat bleek waar te zijn. Girona, Murcia, Valencia: de vliegvelden zijn er zo groot dat het hek alleen met een speciaal pasje open gaat, of zo klein dat er eigenlijk alleen maar sprake is van een hangaar met een hangslot en een kapotgewaaide windzak.

Ik had het bijna opgegeven, maar Axarquia, een half uurtje van Malaga, is de uitzondering. Ik zag in pakweg twee uur een Decathlon opstijgen, een Mooney, en een Tecnam Twin. En er schijnt zelfs een Jungmeister te vliegen.

En ik liep dus binnen bij die school. Aerodynamics. Beetje suffe naam, maar een juweel. Kanjer van een gebouw, blingbling leslokalen, Citation- èn A320-simulator. Ik sprak er met Luuk de Leeuw, een bijzonder vriendelijke Zeeuwse knaap, die me met ‘u’ aansprak. Hij studeert er nu een paar weken en loopt strak in uniform. Zijn klasgenoten komen uit Duitsland, Malta, IJsland, Uruguay en nog vijf andere landen. Dagelijks lopen er veertig studenten, maar de vliegschool schijnt er tweehonderd te hebben. Flink wat knappe meiden ook.

Voor de deur staan een serie hagelwitte Tecnams, een Beech Duchess en Cessna-172 RG met stoomklokken…de EC-ECY. Moet een ‘retractable’ zusje zijn van de EC-ICY, waarmee ik twintig jaar geleden heel Marokko ben rondgevlogen! Cadeautje destijds van een Duitser, die met avontuurlijke vliegtrips vanuit Malaga geld wilde gaan verdienen.

De instructeurs zitten tussen de middag gewoon met de jongelui aan tafel op het dakterras, met uitzicht op het veld, en maken er een vrolijke boel van. Ik ga van de week een lesje bijwonen, maar denk niet dat ik veel zal horen wat me zal verwonderen. Standaard PPL/CPL/ATPL-programma. Oh, by the way, een middelbaar echtpaar uit Loosdrecht volgt er ook lessen! Je kunt er ook je privé-PPL halen. Ze vinden de stof stevig, maar interessant.

Ik heb een paar zweefmaatjes in Nederland gevraagd of ze de vliegschool kenden, maar dat bleek niet het geval. De juffrouw van de PR zei ook dat ze weinig aan marketing doen. In tegenstelling tot een paar scholen die daar juist erg veel aan doen, als je begrijpt wat ik bedoel.

Oké Harry, groeten uit zonnig Malaga, en als je niks beters te doen hebt kom gewoon hiernaartoe.

Goof Bakker

Dit verhaaltje staat binnenkort ook in het prachtblad Piloot & Vliegtuig.