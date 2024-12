Bijzonder vertrek KLM-vlucht vanaf Schiphol

Op 10 december zette KLM een Taxibot in voor een passagiersvlucht vanaf Schiphol. Een Boeing 737 werd met behulp van het sleepvoertuig van de gate naar de Polderbaan gebracht, waarbij de vliegtuigmotoren uitgeschakeld bleven tot aan de startbaan.

Amsterdam Schiphol Airport deelde het nieuws via sociale media en omschreef het als een ‘succesvolle test.’ Het bericht vermeldde: ‘Op Schiphol is de eerste KLM-passagiersvlucht vanaf de gate naar de Polderbaan gebracht door een Taxibot. Door de inzet van een Taxibot kunnen vliegtuigmotoren uitblijven tot vertrek. Dit draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en geluidsreductie op het platform.’ A successful test! At Schiphol, the first @KLM passenger flight was taken from the gate to the Polderbaan Runway by a Taxibot ✈️ By using a Taxibot, aircraft engines can stay off until departure. This contributes to better air quality and noise reduction on the apron.



De Taxibot is een semi-robotisch sleepvoertuig dat de uitstoot van deeltjes, CO₂ en stikstofoxiden (NOx) vermindert door vliegtuigmotoren tijdens het taxiën uit te schakelen. Volgens KLM draagt het apparaat ook bij aan het behoud van het neuslandingsgestel doordat dit minder wordt belast. Daarnaast helpt de technologie geluidsoverlast op het platform te verminderen.

Het project sluit aan op eerdere experimenten. In mei 2020 voerde KLM tests uit met een Taxibot op Schiphol. Die tests toonden aan dat de technologie een milieuvriendelijker alternatief biedt voor traditioneel taxiën met draaiende motoren.

De Taxibot werd in 2020 geleverd aan Schiphol. Corendon Airlines voerde de eerste tests uit, gevolgd door proeven van KLM en dochteronderneming Transavia.