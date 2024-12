Brand in motor van Russische Superjet

Bij de voorbereidingen voor een Rossiya Airlines-vlucht van Sint-Petersburg naar Nizjni Novgorod, uitgevoerd door een Sukhoi Superjet 100, deed zich een incident voor waarna het vliegtuig buiten dienst werd gesteld.

Volgens het Telegram-kanaal Aviatorshina ontstond kort na het starten van de motoren een brand in de linkermotor, vermoedelijk veroorzaakt door vlam vattende kerosineresten. Op dat moment waren de deuren van het toestel, registratie RA-89100, reeds gesloten en bereidde de bemanning zich voor op vertrek.

De bemanning van de Superjet reageerde snel door het vertrekproces te onderbreken. Alle 85 inzittenden werden veilig geëvacueerd, en er zijn geen gewonden gemeld. Het toestel bevond zich nog op de grond, wat mogelijk bijdroeg aan het gecontroleerde verloop van de evacuatie.

Een eerste inspectie van het vliegtuig bracht schade aan het licht aan de motorkap van de linker motoromkeerinrichting, veroorzaakt door brand. Het vliegtuig is uit dienst genomen voor verder onderzoek, en technische werkzaamheden zijn in gang gezet.

Het incident roept vragen op over het onderhoud en de operationele procedures rond de Superjet 100, een toestel dat eerder in opspraak kwam vanwege technische problemen. Zowel Rossiya Airlines als luchtvaartautoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het voorval en mogelijke tekortkomingen in onderhoud of operationele procedures.