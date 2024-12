FAA: ‘Verscherpte inspecties Boeing 757 vereist’

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA vaardigt een nieuwe Airworthiness Directive (AD) uit voor de Boeing 757-200. De richtlijn verplicht luchtvaartmaatschappijen strengere inspecties uit te voeren van structurele onderdelen om scheuren in de bovenframes van deze vliegtuigen tijdig op te sporen en aan te pakken.

Het besluit volgt op analyses waaruit bleek dat bestaande inspectieprogramma’s tekortschieten in het identificeren van zwakheden in specifieke verbindingspunten. De richtlijn heeft betrekking op passagiers-, vracht- en combiversies van de 757-200, een model dat wordt ingezet door maatschappijen zoals Delta Air Lines, United Airlines, FedEx en European Air Transport Leipzig. Volgens de FAA kunnen scheuren in de bovenframes leiden tot schade aan de rompbekleding en mogelijk de structurele integriteit van het vliegtuig in gevaar brengen.

De FAA schat dat wereldwijd 456 vliegtuigen onder de maatregel vallen. Exploitanten moeten algemene visuele inspecties uitvoeren na elke 3.000 of 6.000 vliegcycli, afhankelijk van de gebruiksintensiteit. Complexere inspecties vergen tot 267 manuren. Ondanks de operationele en financiële lasten benadrukt de FAA de noodzaak van deze maatregelen om veiligheidsrisico’s te verkleinen.

Het is niet de eerste structurele uitdaging voor de Boeing 757-200. Het toestel, met een gemiddelde leeftijd van bijna 28 jaar, is al geruime tijd bekend als onderhoudsintensief. In het verleden legden de FAA en andere luchtvaartautoriteiten aanvullende inspecties op vanwege incidenten met structurele zwakheden, waaronder scheuren in vleugelcomponenten.