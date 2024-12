Nieuw leven voor 757? ‘Misschien B&B in maken’

De Boeing 757 van het failliete Equatorial Congo Airlines (ECAir) is ontmanteld en de onderdelen worden elders ingezet.

De gespecialiseerde firma Vrints Scrap & Services uit Beerse hielp daar een handje bij. De cockpit werd aan de politie verkocht voor oefeningen met speciale eenheden. Hierin wil zij gaan testen hoe het is om in noodsituaties een vliegtuig binnen te vallen. Bovendien werd een groot deel hergebruikt. ‘Zo kunnen stukken metaal bijvoorbeeld omgesmolten worden om er fietsen van te maken’, zegt zaakvoerder Carl Vrints bij VRT. Het komt ook nog weleens voor bij ontmantelingen dat sommige onderdelen in de luchtvaart hergebruikt worden. Zo gaan de motoren van een Boeing 737-700 van Transavia terug naar de luchtvaartmaatschappij om die in te zetten op haar huidige vloot.

Nog niets met romp gedaan

Een deel van de 757 heeft echter nog geen nieuwe bestemming. Een deel van de romp, dat 15 meter lang en 3 meter hoog is en nog voorzien is van alle stoelen, staat te koop in een Vlaams veilinghuis. Sinds kort staat het deel op de veilingmarkt. ‘Het is een uniek stuk, ik denk niet dat zoiets ooit al te koop werd aangeboden. Daarom hebben we beslist om mensen de kans te geven het te kopen. Misschien kan iemand er een B&B in maken, of een unieke vergaderzaal of een mancave’, aldus Vrints. Tien dagen wordt de romp van de 757 geveild. De eerste bieder legde 1.000 euro neer. Vrints verwacht dat de komende dagen nog meer interesse vanuit vliegtuigliefhebbers zal komen.

Ontmanteling na zeven jaar

Toen ECAir in 2016 failliet verklaard werd, vertrok het toestel naar Brussels Zaventem Airport, waar het sindsdien aan de grond heeft gestaan. Brussels Airport Company, de exploitant van het vliegveld, kon in eerste instantie niets met de 757, omdat er beslag op gelegd was. Uiteindelijk werd het vliegveld eigenaar waarna in maart dit jaar besloten werd het vliegtuig te verkopen aan ontmantelingsbedrijf Eco-FLY.