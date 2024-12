‘SWISS-crew filmt vrijend stel in 777’

Aan boord van een Boeing 777 van SWISS filmde vermoedelijk de crew een stel dat ‘intieme handelingen verrichtten’.

Het ging om LX181 die op 29 november werd uitgevoerd vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok naar Zürich (Zwitserland). Halverwege de vlucht liep een stel richting de voorste keuken van het SWISS-vliegtuig. Daar was op dat moment geen cabinepersoneel aanwezig. Daarom besloten zij daar orale seks te hebben, waarbij de vrouwelijke reiziger op haar knieën zat. Hoogstwaarschijnlijk had het stel niet door dat er camera’s hingen. https://twitter.com/JustMikeMcKay/status/1864591991457419455

Beelden in cockpit te zien

Die beelden waren dan ook in de cockpit te zien. In plaats van in te grijpen, filmden de SWISS-bemanning de seks. Het is niet duidelijk wie de video gemaakt heeft, maar vanuit het perspectief zou het om de gezagvoerder kunnen gaan, gist One Mile at a Time. Daar bleef het echter niet bij. Het cabinepersoneel zou de video onder andere werknemers hebben verspreid. Dat begon op WhatsApp. Naar verluidt zou een SWISS-collega hebben gereageerd: “Nog een slokje champagne en dan stop ik mijn **** weer in je mond.’ Uiteindelijk kwam de video zelfs in handen van de Zwitserse krant 20 Minuten.

Reactie van SWISS

SWISS vindt het filmen ‘onacceptabel’ en had gehoopt dat haar bemanning ingreep. ‘Mensen filmen zonder hun duidelijke toestemming en deze opnames delen is in strijd met onze richtlijnen en waarden’, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij bij de Business Insider. ‘Het gedrag van de passagiers in kwestie was ongepast — daarom hadden onze werknemers zich aan onze protocollen moeten houden en onmiddellijk moeten ingrijpen.’ SWISS overweegt disciplinaire maatregelen tegen de bemanningsleden.