Defensie over F-35: ‘Naar alle mogelijke plekken gekeken’

In de zoektocht naar ruimte voor de uitbreiding van jachtvliegcapaciteit zet Defensie een volgende stap. Het ministerie beperkt het aantal mogelijke locaties naar vijf en wijst vier bestemmingen aan voor een zogenaamde dirt strip.

De vijf bestemmingen die bij Defensie overblijven: vliegbasis Woensdrecht en voormalig vliegbasis De Peel en voor medegebruik: luchthavens Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport en Twente Airport. Lelystad lijkt favoriet omdat de luchthaven naar verhouding de minste geluidshinder zou opleveren; dat is de grootste zorg voor omwonenden. Vliegbasis De Peel en Groningen Eelde Airport volgen op plaats twee en drie. Twente en Woensdrecht worden voor slechts de helft van het aantal vliegbewegingen verder onderzocht omdat de geluidshinder daar het meest significant is. In totaal gaat het om 2300 extra sorties (vliegbewegingen) bovenop de huidige 5200 per jaar.

‘We hebben echt naar alle mogelijke plekken gekeken. We kijken naar verschillende criteria zoals natuur en woningbouw. Maar de belangrijkste is hoeveel hinder het oplevert voor de omwonenden’, zegt staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman tegenover Omroep Flevoland. Tegelijkertijd benadrukt hij wel dat de groei van het aantal sorties een realiteit is en dat de burger er daarom begrip voor moet hebben.

‘Dirt strip’

Op dit moment beschikt Nederland nog niet over een zogenaamde dirt strip. Een dirt strip is een korte en onverharde landingsbaan en die is nodig om het landen en opstijgen met tactische transportvliegtuigen te trainen. Defensie wil oefenen met de onverharde baan zelf. Tegelijkertijd moeten militairen van de Luchtmobiele Brigade en het Korps Commandotroepen ook de mogelijkheid krijgen te oefenen met het snel herstellen van deze baan. De overgebleven luchthavens die in beeld blijven: vliegbasis Gilze-Rijen, militair luchtvaartterrein Deelen, voormalige vliegbasis De Peel en oefenterrein Leusderheide.

Het gaat om tenminste 240 en maximaal 625 vliegbewegingen per jaar. Deze hebben eveneens impact op het milieu en de gezondheid van omwonenden. Daarom zijn er ook bij deze plannen zorgen over geluidsoverlast. “Ik begrijp deze zorgen goed”, aldus de staatssecretaris. De milieu-impact van Defensie is het grootst bij Deelen, vanwege de ligging in de Veluwe.

Het kabinet komt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 met de voorkeurslocatie. Defensie heeft bovendien ook voor andere activiteiten meer ruimte nodig, daarnaar is het ministerie nog opzoek.