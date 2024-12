Laatste Transavia 737-700’s krijgen andere bestemming

Eerder al stuurde Transavia twee 737-700’s naar Twente. Daar krijgen de machines een duurzame ontmanteling. Transavia zei afgelopen week de twee allerlaatste 737-700’s eveneens gedag, zij krijgen een andere eindbestemming.

Woensdag vertrok de eerste van de twee, registratie PH-XRX en een dag later volgde zusje PH-XRB. Ze vlogen naar St. Althan in Wales, Verenigd Koninkrijk. De machines waren zo’n 21 jaar in dienst. Met ongeveer 149 stoelen waren ze de kleinste in de vloot van de groene maatschappij. Op hun oude dag vlogen beide toestellen al niet veel meer; ze voerden gemiddeld slechts één vlucht per week uit. In Wales worden beide toestellen ontmanteld en daarmee is het 737-700-tijdperk ten einde voor Transavia.

Nog even door

De 737-800 vliegt vooralsnog volop. Daarvan heeft Transavia er op dit moment nog veertig in haar vloot met een gemiddelde leeftijd van veertien jaar, aldus gegevens van planepotters.net. Van de veertig zijn er op dit moment 33 werkelijk actief, de rest van de toestellen staat geparkeerd, al dan niet voor onderhoud. De -800 blijft voorlopig nog wel even vliegen. Transavia begint volgend jaar met de uitfasering van het toestel maar de volledige vlootvernieuwing zal pas in 2030 afgerond zijn. Transavia heeft geen 737-900’s in de vloot.

Op den duur worden alle Boeing-toestellen van Transavia vervangen door modernere en stillere toestellen van de Europese fabrikant Airbus: de A320neo en de A321neo. Van de laatstgenoemde heeft Transavia er reeds zes in de vloot. Voor het einde van het jaar moet daar een zevende bij komen. Het type vliegt inmiddels bijna een jaar voor de airline.

Ontmanteling