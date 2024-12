Lelystad Airport noemt voorwaarde voor komst F-35’s

Lelystad Airport is nog steeds een gegadigde om als standplaats voor F-35’s te dienen. De gemeente van de stad stelt echter wel een voorwaarde.

Die bestaat eruit dat vakantievluchten eveneens doorgang mogen vinden. Momenteel heerst daarover nog veel onzekerheid. Afgelopen jaren is de luchthaven gerenoveerd om klaar te maken voor commerciële vluchten. Echter, het vorige kabinet besloot dat Lelystad Airport uiteindelijk niet zou opengaan. De huidige regering liet in het regeerakkoord weten dat in 2025 een (nieuw) besluit daarover wordt genomen.

Vakantievluchten

Vandaag de dag zijn verschillende Nederlandse luchthavens potentiële kandidaten om de F-35’s te stationeren. Lelystad Airport bezit de beste papieren, omdat het minder geluidsoverlast zou veroorzaken. Toch stelt Dennis Grimbergen, wethouder voor Financiën en Wonen in de gemeente Lelystad, dat de komst van uitsluitend gevechtsvliegtuigen al van de baan is. Het bestuur van de provincie van Flevoland vult aan dat de komst van de F-35’s alleen doorgang mag vinden als het vliegveld eveneens opengaat voor de commerciële vakantievluchten. ‘Daarbij is het behoud van een goed woon-, werk- en leefklimaat essentieel’, aldus de provincie bij de NOS. Momenteel dient Lelystad Airport alleen als luchthaven voor general aviation en kunnen geïnteresseerden een bezoek brengen aan luchtvaartmuseum Aviodrome.

Behalve Lelystad Airport heeft Defensie nog een aantal vliegvelden op haar wensenlijstje staan om de F-35’s te stationeren. Eerder dit jaar noemde zij dat Vliegbasis Eindhoven, Leeuwarden, Volkel of Woensdrecht verder uitgebreid kunnen worden. Bovendien kwam Defensie met de mogelijke heropening van Vliegbasis De Peel en liet zij weten onderzoek te doen naar Groningen Airport Eelde, Twente Airport (en dus Lelystad Airport). Na het plussen en minnen blijven Woensdrecht, De Peel, Groningen Airport Eelde en Twente Airport samen met Lelystad Airport over.