Nerveuze passagier zorgt voor annulering A321neo-vlucht

Afgelopen woensdag moest Iberia noodgedwongen een A321neo-vlucht annuleren, omdat een nerveuze passagier de evacuatieglijbaan geactiveerd had.

Het toestel, registratie EC-NIA, arriveerde ’s middags 12:45 uur na een vlucht van 45 minuten vanuit Madrid op de luchthaven van Ibiza. Vervolgens maakte het zich op voor de terugvlucht, vlucht IB1696, naar de Spaanse hoofdstad. Toen de boarding voltooid was en de deuren gesloten en op slot waren gedaan, werd het één passagier met vliegangst ietwat te spannend. De reiziger kreeg een ingeving dat hij de A321neo zo snel mogelijk moest verlaten. Hij liep naar de voorste linkerdeur van het vliegtuig en trok volgens Paddle Your Own Kanoo aan de hendel. Op die manier werd de evacuatieglijbaan geactiveerd. De cabin crew kon de reiziger ervan weerhouden uiteindelijk via die glijbaan het toestel te verlaten.

Vlucht geannuleerd

In de A321neo ontstond onvrede onder de rest van de passagiers, omdat zij enige tijd in het toestel vastzaten. De vertraging liep op. De Guardia Civil, de plaatselijke politie, moest naar de machine toe komen om de rust te herstellen. Uiteindelijk kon het restant van de inzittenden het vliegtuig verlaten, terwijl de evacuatieglijbaan van de A321neo nog steeds geactiveerd was. Iberia kon haar reizigers echter geen snelle oplossing bieden, waardoor de luchtvaartmaatschappij besloot de vlucht te annuleren. De airline boekte de reizigers om op alternatieve vluchten. De maatschappij vliegt meerdere keren per dag tussen Madrid en Ibiza.

Kort aan de grond

De A321neo in kwestie stond een dag aan de grond. Uiteindelijk kon het vliegtuig vrijdag alweer haar rentree in het luchtruim maken. Het vloog uitgerekend terug naar Madrid.