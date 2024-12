Schrikken voor Ryanair 737-passagiers in Brussel

Toen een Boeing 737-800 van Ryanair afgelopen zondagochtend arriveerde op Brussel Zaventem Airport, wachtte de politie het toestel op.

De machine, registratie EI-DWA, steeg 6:30 uur op vanuit het Spaanse Malaga. Na een vlucht van twee uur en dertig minuten landde de machine op de Belgische luchthaven. Vervolgens taxiede de 737 naar het platform waar meerdere politiewagens met zwaailichten zich hadden verzameld. Toen het lampje met stoelriemen-vast door de piloten werd uitgedaan, maakten de reizigers zich op om hun bagage te pakken en uit te stappen. Echter, gemeld werd dat zij moesten blijven zitten. Agenten stonden klaar om het toestel te betreden. ‘Een jonge man, met een lange zwarte manteljas kwam het vliegtuig opgestapt en identificeerde zich als federale politie’, aldus een van de inzittenden bij HLN.be. ‘Vervolgens werd een van de mensen die op onze vlucht zaten naar buiten geëscorteerd.’

Aanhouding

Waarom de politie de 737-passagier opwachtte, is niet bekend. Wel wordt gemeld dat het in ieder geval niets te maken had met een terroristisch motief. ‘We kunnen bevestigen dat de actie in een dossier van het federaal parket kadert. In het belang van het onderzoek kan er op dit moment geen verdere informatie verstrekt worden’, licht het federaal parket toe. De reiziger werd van boord gehaald en meegenomen door de politie. Daarna kon de rest van de inzittenden de 737 verlaten. Het is onduidelijk hoe lang de aanhouding heeft geduurd. Het toestel maakte zich 10:10 uur op voor de volgende vlucht vanuit Brussel weer terug naar Malaga. Die vlucht stond aanvankelijk 9:35 uur op de planning.