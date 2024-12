A321 vliegt van New York naar New York | Video

Een Airbus A321 van American Airlines kreeg donderdagavond vlak na vertrek te maken met een birdstrike.

Het toestel, registratie N133AN, steeg 19:45 uur lokale tijd op vanaf New York LaGuardia Airport (Verenigde Staten) voor een binnenlandse vlucht naar Charlotte. Terwijl het bezig was met de klim, vloog een vogel met volle vaart de rechtermotor in, blijkt uit beelden die een passagier tijdens take-off maakte. Nadat de vogel de motor binnenvloog, volgde een felle flits en maakte de motor een afwijkend geluid. American Airlines flight AAL1722 (Airbus A321) departed LaGuardia last night enroute to Charlotte and suffered a bird strike on departure. They were able to successfully divert to JFK. Great job by the pilots and ATC!



Luchthaven iets verderop

De piloten merkten algauw dat er sprake was van een vogelaanvaring. Zij braken de klim af op een hoogte van 1.500 meter. Direct werd aan de luchtverkeersleiding gevraagd voorrang te krijgen voor een ongeplande landing op een nabijgelegen vliegveld. In plaats van terug te keren naar de luchthaven van vertrek, maakte de A321 zich op voor een landing op New York John F. Kennedy, een luchthaven 25 kilometer verderop. Daar landde de machine ongeveer dertig minuten na take-off. ‘We zijn onze bemanning dankbaar voor hun professionaliteit en bieden onze excuses aan onze reizigers aan voor het ongemak dat dit mogelijk heeft veroorzaakt’, aldus een woordvoerder van American Airlines in een verklaring aan USA TODAY.

Vervangende vlucht

Het besluit de vlucht te annuleren bleef niet uit. American Airlines regelde voor de gedupeerde reizigers een hotelovernachting en voor de volgende dag een andere vlucht naar hun bestemming. Vrijdag zin zij voor het middaguur alsnog op hun bestemming aangekomen. De A321 in kwestie staat vandaag de dag nog steeds aan de grond.