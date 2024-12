Betogers hebben het gemunt op specifieke KLM-vlucht

Extinction Rebellion (XR) gaat vanmiddag om 12:00 uur weer demonstreren op Schiphol. Naar verluidt gaat KLM er hinder van ondervinden.

De demonstratie duurt drie uur en wordt gehouden om te protesteren tegen het Flying Blue-programma van de luchtvaartmaatschappij. De klimaatactivisten zijn van mening dat KLM hiermee mensen beloont om te vliegen. Een woordvoerder van XR laat weten dat een deel van de demonstranten voornemens is zich in de hallen van Schiphol op te houden. Het is echter niet bekend wat de actiegroep van plan is. ‘Maar er zal iets plaatsvinden wat een beetje schuurt’, aldus de woordvoerder in De Telegraaf. ‘Het wordt minder heftig dan twee jaar terug. Het zal meer symbolisch zijn, maar wel vervelend voor KLM.’

Vlucht naar Valencia

XR volgens autoriteiten bovendien een KLM-vlucht in het vizier. Die vlucht, de KL1531, vertrekt vanmiddag om 13:45 uur vanaf Schiphol in de richting van het Spaanse Valencia. De vlucht wordt uitgevoerd met een Embraer E175, registratie PH-EXO. Wat de betogers daarmee precies van plan zijn, is onduidelijk. Wel wil de actiegroep op Schiphol fietsen verzamelen voor de slachtoffers als gevolg van de overstromingen in de regio Valencia.

Spagaat

Door de aankondiging belandt Marianne Schuurmans, burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, in een spagaat. Enerzijds wil ze de demonstratie niet verbieden, maar anderzijds moet de actiegroep wel binnen de lijntjes kleuren. Het is in het verleden al met regelmaat voorgekomen dat XR grenzen overschrijdt. ‘Stel dat mensen wéér proberen op het luchthaventerrein zelf te komen’, zegt Schuurmans. De gemeente Haarlemmermeer heeft op Schiphol voor dit weekend de noodverordening aangekondigd.