Opmerkelijke reden: KLM 787 wijkt uit boven oceaan

Een Boeing 787 van KLM week afgelopen vrijdag boven de Atlantische Oceaan uit naar Bermuda. De reden? Varkens aan boord veroorzaakten overlast.

De Dreamliner, registratie PH-BHA, vertrok 15:30 uur, een uur later dan het vluchtschema voorschreef, vanaf de Aalsmeerbaan (18L/36R) op Schiphol in de richting van Mexico City. In het vrachtruim vervoerde het toestel varkens. Via de Noordzee vloog het het Engelse luchtruim binnen om vervolgens de Atlantische oversteek te maken. Richting het Amerikaans continent, kwam er een onaangename geur uit het vrachtruim van de 787.

Onprettige geur

Die geur werd veroorzaakt door varkens. De geur werd zelfs zo onaangenaam dat de piloten besloten een ongeplande landing op Bermuda te maken, een overzees gebiedsdeel van het Verenigd Koninkrijk. Via de radio hadden de vliegers contact met de luchtverkeersleiding. Het ging niet om een noodlanding, maar zij lieten wel weten dat de omstandigheden aan boord niet prettig waren. ‘Het is geen noodlanding, het is ook geen Pan-Pan-signaal, maar er komt een onaangename geur uit het vrachtruim, hoogstwaarschijnlijk van varkens. Dit heeft mogelijk wat te maken met de zuurstof in de cockpit, dus dat is waarom ik wil uitwijken’, zegt een van de vliegers. De piloot vervolgt: ‘Ik denk dat we bij de landing geen hulp hoeven te krijgen.’ Daarna wijst hij erop dat de varkens na de landing uitgeladen moesten worden.

Restant van vlucht

Ten westen, boven zee, cirkelde de 787 meerdere keren rond alvorens die een ongeplande landing op de luchthaven van Bermuda maakte. Uiteindelijk maakte de Dreamliner zich 23:00 uur lokale tijd op voor het restant van de vlucht. Vanaf Bermuda naar Mexico City bedroeg de vluchttijd alsnog vier uur en dertig minuten. Met bijna vijf uur vertraging landde het toestel in de hoofdstad van Mexico.