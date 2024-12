Vueling introduceert vanaf april een nieuwe route vanaf Brussels Airport. De luchtvaartmaatschappij verbindt de Belgische hoofdstad met Florence (Italië).

De vluchten vinden wekelijks plaats op dinsdag, donderdag en zaterdag. Op alle drie de dagen zijn de vertrek- en aankomsttijden hetzelfde. ’s Ochtends vertrekt vlucht VY6814 om 9:00 uur vanuit de Italiaanse stad waarna die 10:55 uur in Brussel verwacht wordt. De terugvlucht, VY6815, stijgt 11:30 uur op en arriveert één uur en vijftig minuten later weer in Florence. Het is nog onduidelijk wel vliegtuig Vueling op deze route inzet. De luchtvaartmaatschappij beschikt over A319’s, A320(neo)’s en A321’s.

Deel van slots ingeleverd

De introductie volgt nadat het Italiaanse ITA Airways dit jaar verkocht werd aan de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. De Europese Commissie keurde dit goed, maar noemde wel dat de Duitse airline op luchthavens in Europa slots moest inleveren. Hierdoor kwamen slots voor andere luchtvaartmaatschappijen vrij, waaronder voor Vueling op Brussels Airport. Deze zet werd geïntroduceerd om een evenwichtige concurrentie tussen maatschappijen te creëren.

EasyJet krijgt ook meer ruimte

Als gevolg van deze deal hebben meerdere airlines afgelopen tijd geprofiteerd van de ruimte die op Brussels Airport is ontstaan. EasyJet, een andere low cost carrier, gaat twee keer per dag tussen de Belgische luchthaven en Rome Fiumcino vliegen. Daarnaast doet de maatschappij Milaan Linate dagelijks twee keer aan. In Rome stationeert easyJet drie vliegtuigen, terwijl in Milaan er vijf komen te staan. Aan de andere kant krijgt Brussels Airlines hierdoor meer concurrentie op sommige routes. De maatschappij verbindt de Belgische hoofdstad bijvoorbeeld ook met Rome Fiumicino.