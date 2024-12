Vliegtuig breekt op snelweg in tweeën

Een Piper PA-31-350 crashte deze week op een Amerikaanse snelweg. Het vliegtuig brak daarbij in twee stukken.

Het toestel, registratie N818BR, was met twee personen, één piloot (26) en één passagier (33), vertrokken vanuit Linden, een plaats in de staat New Jersey, in de richting van Westchester County Airport. Rond 18:30 uur lokale tijd kreeg het vliegtuig te maken met een motorstoring, bevestigt de National Transportation Safety Board (NTSB) in een e-mail aan de The Independent. Als gevolg daarvan daalde de Piper met 1.000 voet (omgerekend iets meer dan 300 meter) per minuut. Op beelden die op een dashcam van een auto gemaakt zijn, vloog de machine boven de snelweg. #BreakingNews: A plane conducting land surveys crashed onto a Victoria, TX highway.



Three vehicles were hit during the crash. #planecrash #Crash #Texas pic.twitter.com/hQDBuoMJ5H pic.twitter.com/STMYzt2aCQ — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 12, 2024

Crash op snelweg

Niet lang daarna stortte het vliegtuig neer nabij een viaduct in de buurt van Greenwich. Daarbij brak het in twee stukken, blijkt uit beelden die vlak na de crash gemaakt zijn. ‘De politie reageerde onmiddellijk met lokale hulpdiensten en stelde vast dat er twee mensen aan boord waren. Eén van hen is overleden en de ander verkeert in ernstige toestand’, aldus Kathy Hochul, gouverneur van de staat New York. ‘Mijn medeleven gaat uit naar de dierbaren van degenen die tijdens dit tragische incident aan boord waren en ik bid ervoor dat de gewonde persoon er goed uitkomt.’

Snelweg gesloten

De I-684 bleef zeven uur lang dicht voor onderzoek. ‘De snelweg is in beide richtingen afgesloten, terwijl het onderzoek doorgaat. De crash veroorzaakte ook een lekkage van vliegtuiggas, die DEC snel probeert in te dammen en op te ruimen’, zegt Hochul. Het vliegtuig zou vervolgens meegenomen worden voor nader onderzoek.

Eerder dit jaar stortte een Cessna 172 Skyhawk neer op een snelweg in de Franse regio Île-de-France. Alle drie de inzittenden kwamen daarbij om het leven.