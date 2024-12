Brussel spreekt Madlener tegen

Kreeg minister Madlener een waarschuwing uit Brussel over Schiphol? Hijzelf zegt van wel, de Europese Commissie ontkent.

De Europese Commissie ontkent dat zij Nederland heeft gewaarschuwd voor juridische problemen als het kabinet vast zou houden aan het oorspronkelijke krimpplan voor Schiphol. Dat meldt de Volkskrant. Het bericht vanuit Brussel staat lijnrecht tegenover een claim van luchtvaartminister Barry Madlener die de vermeende waarschuwing als argument gebruikte om de krimpplannen af te zwakken.

Eerder deze maand werd besloten dat er volgend jaar maximaal 478.000 vliegbewegingen mogen plaatsvinden op Schiphol. De eerder geplande krimp van de luchthaven werd daarmee afgezwakt. Met de vluchtreductie wil het kabinet de hinder voor omwonenden van Schiphol met vijftien procent omlaag brengen. De doelstelling was eigenlijk twintig procent, maar voor de overige vijf procentpunt worden later maatregelen genomen.

PVV-minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de Europese Commissie had gewaarschuwd dat de krimpplannen juridisch mogelijk geen stand zouden kunnen houden. De minister gebruikte het als argument om zijn beleidsdraai te ondersteunen. Een woordvoerder van de Europese Commissie weerspreekt deze uitspraken echter tegenover de Volkskrant. Ambtenaren zouden volgens Brussel enkel geïnformeerd hebben naar het maximale aantal vluchten om te kunnen beoordelen of de voorgestelde beperkingen in lijn zijn met EU-wetgeving. Een oordeel was daar nog niet aan verbonden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijft echter bij het standpunt dat er een waarschuwing vanuit Brussel is gekomen.

Verschillende Kamerleden vanuit zowel de oppositie als coalitie plaatsen vraagtekens bij de ontstane situatie. Zij hebben om tekst en uitleg van de minister gevraagd.