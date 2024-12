Een jaar later verklaring gewonden aan boord A350

De National Transportation Safety Board (NTSB) heeft een rapport gepubliceerd over een incident met een Delta A350 waarbij meerdere inzittenden tijdens turbulentie gewond raakten.

Het incident dateert uit augustus vorig jaar. De A350, registratie N576DZ, was opgestegen vanuit Milaan Malpensa op weg naar Atlanta Hartsfield-Jackson Airport. Veertig minuten voor de landing kreeg het vliegtuig te maken met hevige turbulentie. De gezagvoerder constateerde tijdens de nadering regengebieden. Hij vroeg aan de luchtverkeersleiding af te wijken van de route, maar die aanvraag werd afgewezen. Toen de regengebieden groter werden, vroegen de vliegers de purser ‘de service af te ronden’.

Gewonden

Uiteindelijk kwam de A350 slechts twaalf seconden in turbulentie terecht waarvan twee in hevige, blijkt uit het rapport van de NTSB, dat is ingezien door Paddle Your Own Kanoo. Het blijft onduidelijk of de piloten het lampje met stoelriemen-vast hadden aangedaan. Hoe dan ook, twee passagiers raakten ernstig gewond. Zij werden uit hun stoel geslingerd en botsten tegen het plafond. Als gevolg hiervan liepen zij wervelfracturen op. De andere gewonde passagier kwam eveneens in botsing met het plafond en hield daaraan nekklachten over.

Cabinepersoneel

Geen enkel cabinelid zat op het moment van de turbulentie op zijn of haar stoel in de A350. Zij waren nog bezig met het klaarmaken voor de landing. Twee cabin attendants liepen ernstige verwondingen op. Bij de een betreft het rugklachten en gebroken ribben, terwijl de ander gewond raakte aan de nek en bovenrug. Andere cabineleden liepen als gevolg van de turbulentie nek- en enkelblessures op, evenals kniepijn en een hersenschudding. Na de landing werden elf reizigers naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen werd met een brancard uit de A350 gehaald.