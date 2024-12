Russische An-124’s trekken de aandacht

Twee Antonov An-124-vliegtuigen leken deze week ingeladen te worden op de Hmeimim-basis, een van de belangrijkste militaire bases van Rusland in Syrië.

Op satellietbeelden die in handen zijn van Reuters en zijn vrijgegeven door Maxar, een leverancier van geografische beelden, waren twee van deze types op het platform te zien met de neus geopend. De An-124-vliegtuigen stonden klaar om geladen te worden. Verder stond er een ontmantelde Ka-52-helikopter en lagen er onderdelen van een S-400 luchtverdedigingseenheid. Tevens leek Rusland soldaten terug te trekken van posten in het Alawitische gebergte. Op een snelweg die de basis met marinebasis Tartous verbindt, zou naar verluidt een Russische colonne van logistieke voertuigen richting de Hmeimim-basis rijden. ‘Er is een terugtrekking aan de gang’, aldus Michael Kofman, senior onderzoeker bij het Rusland- en Euraziëprogramma van de Carnegie Foundation for International Peace, in het Algemeen Dagblad. 🇷🇺🇸🇾- Russian forces withdraw from all military bases and outposts in Syria towards their only two remaining bases, Hmeimim and Tartus. pic.twitter.com/LhYPtMGu4C — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) December 13, 2024

Al-Assad vlucht

In 2017 tekenden Bashar Al-Assad, de voormalige president van Syrië die deze maand wegvluchtte naar Rusland, en de Russische president Vladimir Poetin een huurovereenkomst voor de luchtmachtbasis. Echter, op 7 december dit jaar rukten rebellengroepen onder leiding van de alliantie Hayat Tahrir al-Sham op naar de Syrische hoofdstad Damascus met als gevolg dat Al-Assad naar Rusland vluchtte. Ondanks de logistieke operaties met de An-124 zou Rusland niet van plan zijn de basis te verlaten, beweren anonieme Syrische militaire en veiligheidsbronnen bij Reuters. Er zou volgens hen juist sprake zijn van ‘hergroepering’.

An-124-vlucht

Een An-124 vloog uiteindelijk naar het Afrikaanse Libië. Tevens zou een deel van het materieel teruggestuurd worden naar de Russische hoofdstad Moskou. ‘Rusland beschikt over Antonovs die vanuit Rusland ook best rechtstreeks naar Libië kunnen vliegen, maar ze moeten daarvoor wel leeg zijn omdat de actieradius van een volgeladen Antonov gewoon te beperkt is’, aldus Kofman.