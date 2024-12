Een Europese toekomst voor Virgin Galactic?

Virgin Galactic en de Italiaanse Luchtvaartautoriteit (ENAC) hebben een overeenkomst getekend om de haalbaarheid te onderzoeken van het lanceren van ruimtevluchten vanaf Grottaglie Spaceport in Zuid-Italië.

Virgin Galactic en de Italiaanse luchtvaartautoriteit onderzoeken mogelijke commerciële ruimtevluchten in Italië. De studie zal zich richten op het luchtruim, de infrastructuur en de wetgeving. Fase één, die in 2025 wordt afgerond, zal zich concentreren op technische en logistieke vereisten. Fase twee zal zich richten op de gevolgen voor de regionale economie en werkgelegenheid.

‘We zijn verheugd om samen te werken met Virgin Galactic en te laten zien hoe Grottaglie Spaceport de infrastructuur, hoogwaardige vaardigheden en gespecialiseerde diensten kan bieden die nodig zijn voor ruimtevluchten’, aldus Antonio Maria Vasile, voorzitter van Aeroporti di Puglia, de exploitant van de locatie.

Het ging Virgin Galactic de afgelopen jaren niet altijd voor de wind. Het ruimtevaartbedrijf, opgericht door ondernemer Richard Branson, kreeg eerder te maken met een opschorting van vluchten waardoor de aandelenwaarde in een duikvlucht raakte. Met een mogelijke uitbreiding naar Europa hoopt Virgin Galactic op herstel. Het bedrijf verwacht in 2026 de testvluchten te hervatten met de nieuwe Delta-ruimteschepen, te beginnen vanuit de Spaceport America-faciliteit in New Mexico.

Grottaglie

Luchthaven Florence-Peretola (Italiaans: Aeroporto di Taranto-Grottaglie ‘Marcello Arlotta’) is een luchthaven nabij de Italiaanse steden Taranto en Grottaglie. In 2018 werd het vliegveld aangewezen als de eerste commerciële spaceport van Italië. Ook ontving het recentelijk een kapitaalinjectie van €70 miljoen voor infrastructuurverbeteringen.