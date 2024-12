Aviodrome verwelkomt historische DC-3 Dakota

Het luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad breidt zijn collectie uit met een bijzonder stuk luchtvaarthistorie: de iconische DC-3 Dakota, registratie PH-PBA. Dit historische toestel vertrekt op woensdag 18 december vanaf Schiphol en is vanaf dan te zien in de T2-hangaar van het museum.

De DC-3, gebouwd in 1944, speelde een belangrijke rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als C-47 vrachtvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht was het betrokken bij cruciale operaties zoals D-Day en Market Garden. Na de oorlog kwam het toestel in handen van prins Bernhard en werd het gebruikt als het eerste officiële regeringsvliegtuig van Nederland. Later vloog het voor de Rijksluchtvaartdienst, waarna het via het voormalige luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol uiteindelijk terechtkwam bij de Dutch Dakota Association (DDA). Sinds 1998 voerde de DDA rondvluchten uit met het toestel, maar heeft recent besloten deze activiteiten te beëindigen. De DC-3 Dakota in Aviodrome © Ben Ullings voor Aviodrome

De DC-3 zal voorlopig worden tentoongesteld in de T2-hangaar van het museum. Bezoekers krijgen de kans het vliegtuig van dichtbij te bekijken en meer te leren over de geschiedenis ervan. Daarnaast onderzoekt Aviodrome de mogelijkheid om met het toestel deel te nemen aan evenementen zoals Veteranendag en Bevrijdingsdag. Hoewel passagiersvluchten niet meer mogelijk zijn, zou het toestel nog wel operationeel kunnen blijven, dankzij de inzet van voormalige vrijwilligers van de DDA.

Raymond Oostergo, manager collectiebeheer van Aviodrome, benadrukt het belang van de vrijwilligers: ‘Dankzij de toewijding van de vrijwilligers verkeert de DC-3 in uitstekende staat. We verwelkomen hen graag in ons team om gezamenlijk dit erfgoed te blijven onderhouden.’

Met de overname door Aviodrome krijgt het toestel een permanente plek in Nederland. Volgens Roy Ymker, general manager van het museum, is de terugkeer van de DC-3 een bijzondere aanwinst. ‘De DC-3 is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis, dus we zijn blij dat we dit verhaal kunnen blijven vertellen in Aviodrome én ervoor kunnen zorgen dat het vliegtuig voor Nederland behouden blijft,’ aldus Ymker.

De komst van de DC-3 markeert niet alleen een nieuw hoofdstuk voor het toestel, maar ook een aanloop naar een bijzonder jubileumjaar. In 2025 is het namelijk negentig jaar geleden dat de DC-3 zijn eerste vlucht maakte, en tachtig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Aviodrome werkt aan plannen om deze mijlpalen op een speciale manier te vieren en onderzoekt mogelijkheden om sponsors en donateurs te betrekken bij het behoud van het vliegtuig.