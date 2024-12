Etihad met Airbus naar Amsterdam

Vanaf deze zomer zet Etihad Airways de Airbus A350-1000 in op vluchten naar Amsterdam Schiphol Airport. Dit toestel zal samen met de Boeing 777-300ER de verbinding verzorgen tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten.

De Airbus A350-1000 toestel is uitgerust met 44 Business Class-stoelen in een 1-2-1-configuratie. Voor Economy Class-passagiers zijn er 327 stoelen beschikbaar, opgesteld in een 3-3-3-indeling. Elk zitplaats beschikt over een eigen entertainmentsysteem, USB-poorten en een hoofdtelefoon.

Vanaf juli zet Etihad de A350-1000 in op drie wekelijkse vluchten naar Amsterdam, op dinsdag, zaterdag en zondag. Vanaf 4 augustus voegt de airline daar extra vluchten aan toe op maandag, woensdag en donderdag. Vanaf 5 september 2025 is het toestel dagelijks op Schiphol te zien.

Momenteel vliegt Etihad Airways tussen Abu Dhabi en Amsterdam met de Boeing 787 Dreamliner. Dit toestel vervangt de maatschappij vanaf februari door de grotere Boeing 777-300ER, die meer capaciteit biedt voor passagiers en vracht. De Boeing 777-300ER wordt echter geleidelijk aangevuld met de A350-1000, die beschikt over modernere voorzieningen en een lagere milieubelasting, wat aansluit bij Etihad’s duurzaamheidsdoelen.