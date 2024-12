Franse ticketbelasting verhoogd, maar nu van tafel

De Franse overheid had plannen om de ticketbelasting, officieel bekend als de Taxe de solidarité sur les billets d’avion (ook wel de Taxe Chirac genoemd), flink te verhogen per 2025. Luchtvaartmaatschappijen zoals Air France, Corsair en French Bee hebben de verhoging al aan hun passagiers doorberekend. Maar na politieke ontwikkelingen is de geplande verhoging voorlopig opgeschort, wat voor veel ergernis zorgt.

De Taxe Chirac werd in 2006 geïntroduceerd onder president Jacques Chirac om ontwikkelingsprojecten via het internationale fonds Unitaid te financieren. De belastingopbrengsten worden gebruikt om ziektes zoals aids, malaria en tuberculose te bestrijden. Naast Frankrijk nemen landen als Chili, Kameroen, en Zuid-Korea deel aan dit initiatief.

In het oorspronkelijke plan zou de belasting voor Europese economyvluchten stijgen van €2,63 naar €9,50. Voor langeafstandsvluchten in businessclass zou het bedrag bijna verdubbelen, van €63,07 naar €120. De verhoging was onderdeel van de Franse begroting voor 2025.

Alle luchtvaartmaatschappijen waren tegen deze verhoging, of het niveau van de verhoging, inclusief Ryanair die dreigde Franse vluchten op te doeken vanwege de hogere kosten.

‘We zullen deze routes sluiten omdat ze met deze belasting economisch niet levensvatbaar zijn,’ zei Jason McGuinness, managing director van Ryanair in een persbericht.

De situatie veranderde abrupt toen premier Michel Barnier werd afgezet na een motie van wantrouwen. Zijn opvolger, François Bayrou, schrapte de belastingverhoging voorlopig uit de begrotingsplannen. Als reactie hebben luchtvaartmaatschappijen de verrekening van de verhoogde belasting stopgezet en aangekondigd dat reeds geïnde bedragen worden terugbetaald.

Omdat luchtvaartmaatschappijen de extra belasting niet automatisch terugbetalen, moeten passagiers actief een verzoek indienen. Dit leidt tot brede kritiek. Jean-Pierre Mas, ombudsman voor toerisme, noemde de situatie tegenover de krant Le Figaro ‘volledig abnormaal’.

Air France en andere luchtvaartmaatschappijen hadden de ticketprijzen vanaf eind oktober aangepast voor reizen na 1 januari 2025. Zonder de verhoging lijden de bedrijven volgens eigen schattingen verliezen van tientallen mxiljoenen euro’s. Het blijft onduidelijk of de geplande verhoging volledig van tafel is of slechts is uitgesteld.