Noord-Nederland niet negatief tegenover F-35

Mensen die in de provincies Groningen en Drenthe wonen nabij Groningen Airport Eelde maken zich zorgen over de toekomst. Het vliegveld is een van de mogelijke extra bases voor de F-35. Toch zijn er ook positieve geluiden te horen.

De aankondiging van staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie eind vorige week dat Groningen Airport Eelde nog steeds een optie is voor de komst van F-35’s zorgt voor opschudding in Groningen en Drenthe. Dat meldt regio-omroep RTV Noord die op hun website de reacties van bewoners peilt. Niet iedereen is echter puur negatief. Er zijn ook mensen die wel oren hebben naar een mogelijke komst van de F-35. Op Facebook wordt zelfs in meerderheid positief gereageerd. Mensen noemen als reden hiervoor onder andere landsverdediging en economische voordelen voor de regio.

In de zoektocht naar ruimte voor de uitbreiding van jachtvliegcapaciteit zette Defensie vorige week een volgende stap. Het ministerie beperkt het aantal mogelijke locaties naar vijf en wijst vier bestemmingen aan voor een zogenaamde dirt strip.

De vijf bestemmingen die bij Defensie overblijven: vliegbasis Woensdrecht en voormalig vliegbasis De Peel en voor medegebruik: luchthavens Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport en Twente Airport. Lelystad lijkt favoriet, vliegbasis De Peel en Groningen Eelde Airport volgen op plaats twee en drie.

Omwonenden nabij alle bovengenoemde luchthavens maken zich zorgen over geluidshinder. Onderzoek in opdracht van Defensie wijst volgens Tuinman uit dat stationering van F-35’s op Lelystad Airport de minste negatieve geluideffecten heeft op het aantal woningen. ‘Daarna volgen als minst slechte alternatieven de voormalige vliegbasis De Peel en Groningen Airport Eelde’, zo schreef hij aan de Kamer.

Lokale overheden nabij de verschillende locaties hebben zich uitgesproken tegen de mogelijke komst van de F-35.