Overname Air Belgium, met nieuwe 747’s, nabij

De toekomst van de vrachttak van Air Belgium lijkt verzekerd. Een Brits-Nederlandse samenwerking neemt het bedrijf over, én brengt nieuwe 747’s in.

Het Britse Air One International Holdings en het Nederlandse Peso Aviation Management hebben goedkeuring gekregen van de Belgische rechter in Nijvel voor de overname van de vrachtactiviteiten van Air Belgium. De partijen zouden via een nieuw te vormen bedrijf genaamd Air One Belgium (AOB) 800.000 betalen. Hoewel dat niet als veel geld klinkt is het meer dan de luchtvaartmaatschappij en haar panden op dit moment waard zijn.

AOB zal voor 51 procent eigendom worden van Peter Scholten, de Nederlandse eigenaar van Peso Aviation Management. Air One krijgt een minderheidsbelang van 49 procent in handen. Nu de rechter de overname gefiatteerd heeft kan deze voortgezet worden. Het volgende punt op de agenda is het verkrijgen van de benodigde exploitatie- en luchtvaartvergunningen van de Belgische luchtvaartautoriteiten.

Met de overname van de vrachttak is passagiersvervoer écht verleden tijd voor de maatschappij. In werkelijkheid voerde ze al langere tijd geen eigen passagiersvluchten meer uit. Tot eind oktober vloog de noodlijdende airline met een Airbus A330-900 tussen Warschau en New York voor het Poolse LOT.

Nieuwe toestellen en ontslagen

Op den duur moet Air One Belgium kunnen beschikken over twee extra Boeing 747-400F’s. Deze toestellen voegen zich bij de huidige vloot van het bedrijf die bestaat uit twee B747-8F’s en twee A330-200F-vrachtvliegtuigen. Ook voor een deel van het personeel van Air Belgium is de overname goed nieuws. Toch is het niet voor iedereen een feestelijke dag. Van de 349 werknemers van Air Belgium zullen door de overname 147 personeelsleden hun baan kunnen behouden. De overige mensen, waaronder 130 cabinepersoneelsleden, verliezen wel hun baan.