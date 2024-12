Bij F-16’s rondneuzende Russen gepakt

De Oekraïense veiligheidsdiensten hebben naar eigen zeggen een omvangrijk spionagenetwerk ontmanteld dat namens Rusland inlichtingen verzamelde over de inzet van F-16’s in Oekraïne.

F-16’s die recent aan Oekraïne zijn geleverd door verschillende NAVO-landen, waaronder Nederland, vormen een belangrijk onderdeel van de luchtmacht van het land. Daarmee is het een interessant doelwit voor Russische spionage. Oekraïne heeft nu zo’n spionagenetwerk ontmaskerd. Het netwerk zou in opdracht van de Russische militaire inlichtingendienst GROe hebben onderzocht hoe en waar de F-16’s worden ingezet, met als doel strategische informatie te verkrijgen over hun operaties.

Volgens de Oekraïense staatsveiligheidsdienst SBOe werd een groep van twaalf agenten geïdentificeerd en gearresteerd. Deze agenten zouden actief zijn geweest in meerdere regio’s van Oekraïne. De verzamelde informatie zou mogelijk worden gebruikt om de Russische militaire operaties te ondersteunen, bijvoorbeeld door het plannen van gerichte aanvallen. In een verklaring op Telegram beschreef de SBOe het netwerk als ‘het grootste agentennetwerk’ dat betrokken is geweest bij dergelijke spionageactiviteiten in Oekraïne. De veiligheidsdiensten benadrukten dat het netwerk professioneel te werk ging en over een breed bereik beschikte, waardoor het een aanzienlijke bedreiging vormde voor de nationale veiligheid. Dankzij de ontmanteling van dit netwerk zegt Oekraïne een belangrijk tegenoffensief te hebben uitgevoerd in de strijd tegen Russische spionage binnen zijn grenzen.