Boeing terug aan het werk

Boeing heeft de productie van alle vliegtuigtypes die eerder waren stilgelegd door een staking van medewerkers in de Pacific Northwest hervat. Dat maakte de vliegtuigbouwer gisterenavond bekend.

Vorige week bevestigde Boeing dat het begin december de productie van de 737 MAX opnieuw had opgestart, ongeveer een maand na het einde van een zeven weken durende staking door 33.000 fabrieksarbeiders. Nu is ook de productie van wide-body vliegtuigen in Everett hervat.

Stephanie Pope, CEO van Boeing Commercial Airplanes, verklaarde in een bericht op sociale media dat de productie van zowel de 737-, 767- en 777/777X’en nu weer is opgestart.

‘We hebben de tijd genomen om ervoor te zorgen dat alle productiecollega’s up-to-date zijn met trainingen en certificeringen, en hebben de inventaris op optimale niveaus gebracht voor een soepele productie’, voegde ze eraan toe

Eerder meldde Boeing dat het in november slechts dertien commerciële vliegtuigen heeft geleverd, minder dan een kwart van de 56 toestellen die het in dezelfde maand vorig jaar aan klanten overdroeg.

FAA tevreden

Mike Whitaker, hoofd van de Federal Aviation Administration (FAA), vertelde eerder deze maand aan Reuters dat hij tevreden was dat Boeing de productie langzaam en veilig hervatte. De FAA gaf aan de toezichtintensiteit te verhogen naarmate Boeing de productie hervat. Whitaker beperkte de productie van 737 MAX-toestellen in januari tot 38 per maand, nadat in die maand een deurpaneel met vier ontbrekende bevestigingsbouten loskwam van een 737 MAX 9 van Alaska Airlines. Het incident bracht ernstige veiligheidsproblemen bij Boeing aan het licht.